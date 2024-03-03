ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Спартак»Устояли и без Промеса. «Спартак» не дал «Зениту» воспользоваться осечкой «Краснодара»
  • 11:41
    • Стало известно, когда «Бавария» может уволить Тухеля
  • 11:21
    • Кварахцелия подпишет новый контракт с «Наполи»
  • 10:21
    • Беллингема могут дисквалифицировать на три матча
  • 10:03
    • Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Зобнин после матча с «Зенитом»: Не хватало Абаскаля, с ним было бы чуточку лучше

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Зенит РПЛ Футбол России
    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью с «Зенитом» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

    Роман Зобнин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Зобнин

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропускал матч из-за дисквалификации. Испанец следил за игрой на базе красно-белых в Москве.

    «Джикия капитан. Главного тренера не было, и кто, если не он (Джикия), должен нам подсказывать. Если был бы Гильермо, было бы больше подсказок.

    Не хватало Абаскаля. С ним было бы чуточку лучше.

    Прошлую игру с Самарой он так же сделал. Он нам объяснил, не буду говорить о чем, но говорил. Мы работали с ним 40 дней. Выучили "Зенит".

    Главное, что я играю. Это важно всегда. Подстроиться и перестроиться для меня не проблема. Мне везде комфортно. Главное — я в старте.

  • Устояли и без Промеса. «Спартак» не дал «Зениту» воспользоваться осечкой «Краснодара»
  • Реакция российских спортивных СМИ на центральный матч первого весеннего тура РПЛ
  • Сегодня

    • Равная игра. Моменты были и у нас, и у них. Для нас хорошо, что мы сыграли на ноль в Питере. Большой плюс, что не проиграли. Миша Игнатов хорошо вышел и помог, чуть ему не хватило.

    Угальде адаптировался. У них с иностранцами один язык. Нужно, чтобы не расслаблялся. Дальше у нас разные матчи. Нам важно, чтобы он держал планку», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» проведет мастер-класс для «МЮ»?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Московское дерби получится ярким и результативным
  • «Динамо» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Возьмет ли «Барселона» три очка в матче с «Атлетиком»?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.34
  • Прогноз на матч Мальорка — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры