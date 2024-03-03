Зобнин после матча с «Зенитом»: Не хватало Абаскаля, с ним было бы чуточку лучше

Полузащитник «Спартака»прокомментировал ничью с(0:0) в 19-м туре РПЛ.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропускал матч из-за дисквалификации. Испанец следил за игрой на базе красно-белых в Москве.

«Джикия капитан. Главного тренера не было, и кто, если не он (Джикия), должен нам подсказывать. Если был бы Гильермо, было бы больше подсказок.

Не хватало Абаскаля. С ним было бы чуточку лучше.

Прошлую игру с Самарой он так же сделал. Он нам объяснил, не буду говорить о чем, но говорил. Мы работали с ним 40 дней. Выучили "Зенит".

Главное, что я играю. Это важно всегда. Подстроиться и перестроиться для меня не проблема. Мне везде комфортно. Главное — я в старте.

Равная игра. Моменты были и у нас, и у них. Для нас хорошо, что мы сыграли на ноль в Питере. Большой плюс, что не проиграли. Миша Игнатов хорошо вышел и помог, чуть ему не хватило.

Угальде адаптировался. У них с иностранцами один язык. Нужно, чтобы не расслаблялся. Дальше у нас разные матчи. Нам важно, чтобы он держал планку», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».