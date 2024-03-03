Аршавин: Тюкавин — лучший нападающий России

Бывший футболист петербургскогосчитает, чтоизсейчас является лучшим нападающим России.

«Динамо» в 19‑м туре РПЛ обыграло «Локомотив» со счетом 2:1, а Тюкавин отметился голевой передачей на Дениса Макарова

«Он грамотно отклеился, не стал стоять на мяче, а видел, что соперник больше и шире. Он оставил мяч, сделал шаг в сторону, а Ньямси, чтобы не фолить, доиграл эпизод. Тюкавин в полном порядке, давно понятно, что это лучший нападающий России», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Тюкавин провел 19 матчей в этом сезоне РПЛ. На его счету 8 голов и 6 ассистов.