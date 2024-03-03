ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Локомотив»Дерби не разочаровало. Победа над «Локо» вернула «Динамо» в чемпионскую гонку
  • 21:02
    • СКА вырвал победу в овертайме и сравнял счет в серии
  • 20:28
    • Дубль Фодена и гол Холанна принесли «Манчестер Сити» победу над «Манчестер Юнайтед»
  • 20:13
    • «Атлетико» взял три очка в матче с «Бетисом»
  • 19:51
    • Алаев: Промес? Человек с непогашенной судимостью не должен играть в РПЛ
  • 19:24
    • «Байер» обыграл «Кельн» и увеличил отрыв от «Баварии»
    Все новости спорта

    Аршавин: Тюкавин — лучший нападающий России

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что Константин Тюкавин из «Динамо» сейчас является лучшим нападающим России.

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    «Динамо» в 19‑м туре РПЛ обыграло «Локомотив» со счетом 2:1, а Тюкавин отметился голевой передачей на Дениса Макарова

    «Он грамотно отклеился, не стал стоять на мяче, а видел, что соперник больше и шире. Он оставил мяч, сделал шаг в сторону, а Ньямси, чтобы не фолить, доиграл эпизод. Тюкавин в полном порядке, давно понятно, что это лучший нападающий России», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    Тюкавин провел 19 матчей в этом сезоне РПЛ. На его счету 8 голов и 6 ассистов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что ждет каталонцев в Бильбао?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Смогут ли «Наполи» и «Ювентус» определить сильнейшего?
  • «Наполи» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
  • «Арсенал» уверенно победит и не пропустит
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Осасуна — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Финикс — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры