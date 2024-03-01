Орлов: Москва мечтает, чтобы «Зенит» проиграл

Известный комментаторне считает, что смена чемпиона пойдет на пользу чемпионату России.

«Зенит» выиграл пять чемпионских титулов подряд. В текущем сезоне команда Сергея Семака занимает второе место после 18 туров, отставая от «Краснодара» на два очка.

«Смена чемпиона никогда не становится благом. Это только журналисты придумывают. А футболист каждый раз выходит на поле, чтобы победить. Если он сильнее, он и побеждает.

Или "Зенит" должен желать смены чемпиона, чтобы другим было интереснее смотреть РПЛ? Какая глупость.

Это Москва мечтает, чтобы "Зенит" проиграл. Мы видим и слышим, что пишется, говорится, как раздуваются интриги, вбиваются какие-то клинья», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

В ближайшем матче «Зенит» сыграет 2 марта на своем поле против «Спартака». Игра состоится в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.