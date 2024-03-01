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    Карпин: В обороне все нормально, а в атаке нужно усилить многие фазы

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча против «Крыльев Советов» (2:0).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Не могу сказать, что всем доволен, но многим доволен. Самое главное, что выиграли и сыграли на ноль. Отстояли ворота. Больше доволен, чем недоволен. Понятно, что есть моменты, которые надо улучшать.

    В обороне все нормально, а в атаке нужно усилить многие фазы. Разбирать надо более конкретно.

    Новички? Очень достойно для первой официальной игры», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

    В 20-м туре «Ростов» примет дома «Краснодар». Самарцы на своем поле сыграют с ЦСКА.

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