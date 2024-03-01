Карпин: В обороне все нормально, а в атаке нужно усилить многие фазы

Главный тренерподвел итог матча против(2:0).

«Не могу сказать, что всем доволен, но многим доволен. Самое главное, что выиграли и сыграли на ноль. Отстояли ворота. Больше доволен, чем недоволен. Понятно, что есть моменты, которые надо улучшать.

В обороне все нормально, а в атаке нужно усилить многие фазы. Разбирать надо более конкретно.

Новички? Очень достойно для первой официальной игры», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

В 20-м туре «Ростов» примет дома «Краснодар». Самарцы на своем поле сыграют с ЦСКА.