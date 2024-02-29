Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Санкт-Петербург, его не пустили на рейс из Дубая

Атакующий полузащитник «Спартака»отдельно от команды полетит из Дубая в Санкт-Петербург, сообщает «Спорт-Экспресс».

В четверг, 29 февраля, пресс-служба «Спартака» сообщила о вылете команды в Россию в связи с завершением зимних сборов в ОАЭ.

Как стало известно, Промеса не пустили на рейс из Дубая. По предварительным данным, это не связано с возможной экстрадицией в Нидерланды, где он ранее был осужден на шесть лет за контрабанду наркотиков.

Источник при этом уточняет, что Промес вылетит из Дубая сегодня ближе к ночи.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.