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    Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Санкт-Петербург, его не пустили на рейс из Дубая

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    Атакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес отдельно от команды полетит из Дубая в Санкт-Петербург, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    В четверг, 29 февраля, пресс-служба «Спартака» сообщила о вылете команды в Россию в связи с завершением зимних сборов в ОАЭ.

    Как стало известно, Промеса не пустили на рейс из Дубая. По предварительным данным, это не связано с возможной экстрадицией в Нидерланды, где он ранее был осужден на шесть лет за контрабанду наркотиков.

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    • Источник при этом уточняет, что Промес вылетит из Дубая сегодня ближе к ночи.

    Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.

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