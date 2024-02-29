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    «Спартак» отправился на матч с «Зенитом» без Бонгонда и еще трех игроков

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    «Спартак» 29 февраля провел заключительную тренировку на сборе в Дубае и вылетел в Санкт-Петербург на матч 19-го тура РПЛ против «Зенита».

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    «Накануне в Москву отправились Тео Бонгонда, Руслан Литвинов и Томаш Тавареш, которые пока не вернулись в общую группу, а также Наиль Умяров, который не сможет помочь "Спартаку" в Питере из-за перебора желтых карточек», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

    Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.

  • Литвинов готов отказаться от денег «Спартака» ради перехода в европейский клуб
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