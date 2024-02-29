«Спартак» отправился на матч с «Зенитом» без Бонгонда и еще трех игроков

29 февраля провел заключительную тренировку на сборе в Дубае и вылетел в Санкт-Петербург на матч 19-го тура РПЛ против

«Накануне в Москву отправились Тео Бонгонда, Руслан Литвинов и Томаш Тавареш, которые пока не вернулись в общую группу, а также Наиль Умяров, который не сможет помочь "Спартаку" в Питере из-за перебора желтых карточек», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.

Ранее стало известно, что на матч «Зенит» — «Спартак» назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.