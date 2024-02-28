Литвинов готов отказаться от денег «Спартака» ради перехода в европейский клуб

Полузащитник «Спартака»признался, что у него есть желание продолжить карьеру в Европе.

«В топовых лигах другой уровень футбола — конечно, хочется его попробовать. Думаю, отъезд наших игроков — положительное явление и для России, при успехах люди испытывают гордость за своих, сборная становится сильнее из-за более быстрого прогресса футболистов.

Никто не говорит, что будет легко: другая страна, другая лига, другие партнеры. Но это не должно останавливать. Я очень рад за Сашу, Лешу, Арсена и Далера.

Не вижу смысла бороться за зарплату, если у тебя есть предложение из топовой лиги. Мне всего 22, я отдаю футболу всю жизнь — мне кажется, глупо отказываться от возможного шанса из-за денежных запросов.

Уедешь в средний клуб на невысокую зарплату, проявишь себя там — у тебя появятся более выгодные предложения.

Что должно произойти, чтобы я ушел из "Спартака" в европейский клуб? Предложение, которое устроит клуб.

Я буду согласен почти на любые условия. Но перед этим, конечно, хочется выиграть чемпионство со "Спартаком". Когда клуб выиграл титул в прошлый раз, я подавал мячи. Это незабываемые эмоции. С того момента мечтал оказаться на месте игрока "Спартака"-чемпиона России», — приводит слова Литвинова Sports.ru.