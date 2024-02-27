Адвокат Промеса подал апелляцию на решение по делу о наркотиках

Адвокат нападающего «Спартака»подал апелляцию на решение суда по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщили в пресс‑службе прокуратуры Амстердама.

«Адвокат Промеса подал апелляцию от его имени сразу же после вынесения решения по делу о контрабанде наркотиков.

Этот вопрос будет рассмотрен в Государственной прокуратуре по апелляции», — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе прокуратуры Амстердама.

Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. Позже лидер «Спартака» был объявлен в международный розыск.

Сообщалось, что Промес готов дать показания в Нидерландах, но только при условии, что его не арестуют.

Напомним, Промеса также приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.