Адвокат Промеса подал апелляцию на решение по делу о наркотиках

Квинси Промес Фото: globallookpress.com
«Адвокат Промеса подал апелляцию от его имени сразу же после вынесения решения по делу о контрабанде наркотиков.
Этот вопрос будет рассмотрен в Государственной прокуратуре по апелляции», — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе прокуратуры Амстердама.
Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. Позже лидер «Спартака» был объявлен в международный розыск.
Сообщалось, что Промес готов дать показания в Нидерландах, но только при условии, что его не арестуют.
Напомним, Промеса также приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.