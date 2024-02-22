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    Промес готов дать показания в Нидерландах по делу о наркотиках, но только при условии, что его не арестуют

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    Атакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес готов поехать в Нидерланды для того, чтобы дать показания по делу о контрабанде наркотиков.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    На прошлой неделе Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. Позже лидер «Спартака» был объявлен в международный розыск.

    Промес обратился в прокуратуру Нидерландов с заявлением, что готов лично прибыть в суд и дать показания по делу о наркоторговле, но только при условии, что его не арестуют, сообщает «РБК Спорт».

    Игрок «Спартака» готов приехать в Нидерланды при условии безопасного проезда и гарантий, что он не будет задержан на территории страны до момента вступления в силу окончательного приговора.

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    • В пресс-службе прокуратуры Нидерландов подтвердили, что адвокат Промеса ранее обращался к ним с просьбой о безопасном проезде, но получил отказ.

    Источник отмечает, что предложение Промеса остается в силе.

    Промес имеет право лично представить позицию в апелляционной инстанции, но он не обязан присутствовать в суде лично.

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