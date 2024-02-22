Промес готов дать показания в Нидерландах по делу о наркотиках, но только при условии, что его не арестуют

Атакующий полузащитник «Спартака»готов поехать в Нидерланды для того, чтобы дать показания по делу о контрабанде наркотиков.

На прошлой неделе Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. Позже лидер «Спартака» был объявлен в международный розыск.

Промес обратился в прокуратуру Нидерландов с заявлением, что готов лично прибыть в суд и дать показания по делу о наркоторговле, но только при условии, что его не арестуют, сообщает «РБК Спорт».

Игрок «Спартака» готов приехать в Нидерланды при условии безопасного проезда и гарантий, что он не будет задержан на территории страны до момента вступления в силу окончательного приговора.

В пресс-службе прокуратуры Нидерландов подтвердили, что адвокат Промеса ранее обращался к ним с просьбой о безопасном проезде, но получил отказ.

Источник отмечает, что предложение Промеса остается в силе.

Промес имеет право лично представить позицию в апелляционной инстанции, но он не обязан присутствовать в суде лично.