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    Уткин жестко высказался о ситуации с Промесом

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    Известный блогер Василий Уткин раскритиковал бывших игроков «Спартака», поддержавших вингера красно-белых Квинси Промеса.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    На прошлой неделе Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. Позже лидер «Спартака» был объявлен в международный розыск.

    «Спартаковские ветераны, будучи опрошенными разными СМИ, высказали свою поддержку Квинси Антону Промесу. И кто-то даже сказал замечательную фразу: "Своих не выдаем".

    Я хочу напомнить, что вопрос о выдаче Промеса вообще не стоит, потому что между Россией и Голландией нет договора об экстрадиции, это просто бессмысленно.

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    • Ну, а тем ветеранам, которые высказались в таком духе, я просто хочу сказать: ребят, кто для вас свой? Осужденный организатор наркотрафика? Но если так, ребята, то мне кажется, что вы как-то плоховато подумали.

    Для меня стоит только один вопрос: как в дальнейшем называть Промеса. На мой взгляд, эта ситуация неприемлемая и даже аморальная. Это всего лишь мое мнение, но я на нем настаиваю», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

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