Уткин жестко высказался о ситуации с Промесом

Известный блогерраскритиковал бывших игроков, поддержавших вингера красно-белых

На прошлой неделе Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. Позже лидер «Спартака» был объявлен в международный розыск.

«Спартаковские ветераны, будучи опрошенными разными СМИ, высказали свою поддержку Квинси Антону Промесу. И кто-то даже сказал замечательную фразу: "Своих не выдаем".

Я хочу напомнить, что вопрос о выдаче Промеса вообще не стоит, потому что между Россией и Голландией нет договора об экстрадиции, это просто бессмысленно.

Ну, а тем ветеранам, которые высказались в таком духе, я просто хочу сказать: ребят, кто для вас свой? Осужденный организатор наркотрафика? Но если так, ребята, то мне кажется, что вы как-то плоховато подумали.

Для меня стоит только один вопрос: как в дальнейшем называть Промеса. На мой взгляд, эта ситуация неприемлемая и даже аморальная. Это всего лишь мое мнение, но я на нем настаиваю», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.