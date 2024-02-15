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    Уткин призвал «Спартак» избавиться от Промеса

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    Известный блогер Василий Уткин считает, что «Спартак» должен расстаться с атакующим полузащитником Квинси Промесом, который был осужден в Нидерландах на шесть лет за контрабанду наркотиков.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «На мой взгляд это единственное разумное решение, потому что к этому можно относиться по-разному.

    Возможно, кто-то считает, что "Спартак" — жена Промеса и должна оказывать ему поддержку на протяжении ближайших семи с половиной лет. На эту тему мне спекулировать даже не хочется.

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    • Если "Спартак" так считает, что она должна, то пусть и продолжает делать то, что она должна», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Действующий контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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