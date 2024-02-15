Уткин призвал «Спартак» избавиться от Промеса

Известный блогерсчитает, чтодолжен расстаться с атакующим полузащитником, который был осужден в Нидерландах на шесть лет за контрабанду наркотиков.

«На мой взгляд это единственное разумное решение, потому что к этому можно относиться по-разному.

Возможно, кто-то считает, что "Спартак" — жена Промеса и должна оказывать ему поддержку на протяжении ближайших семи с половиной лет. На эту тему мне спекулировать даже не хочется.

Если "Спартак" так считает, что она должна, то пусть и продолжает делать то, что она должна», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Действующий контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.