Губерниев: Глядя на Промеса, я испытываю брезгливость. Нам нахрен не нужны такие граждане РФ

Известный комментаторсчитает, чтонадо избавиться от атакующего полузащитника

Ранее стало известно, что Промес приговорен судом Амстердама к шести годам тюремного заключения за участие в ввозе двух партий наркотиков в порт Антверпена (Бельгия). Прокуратура запрашивала для 32-летнего футболиста девять лет заключения.

«Глядя на Промеса, я испытываю брезгливость, хоть и отдаю ему должное как футболисту. Все остальное на себя принимает "Спартак" и российский футбол. Но там, видимо, работает рубрика "как с гуся вода".

Мне неловко от того, что Квинси играет в России после двух своих правонарушений. Понятно, что сторона футболиста будет подавать апелляцию, но тем не менее.

Ему не будут делать российское гражданство. Один раз уже не стали этим заниматься. Надеюсь, не будут и сейчас. Нам нахрен не нужны такие граждане Российской Федерации», — приводит слова Губерниева Sport24.

Напомним, ранее Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.