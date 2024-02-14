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    • Промес приговорен к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков
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    Губерниев: Глядя на Промеса, я испытываю брезгливость. Нам нахрен не нужны такие граждане РФ

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    Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартаку» надо избавиться от атакующего полузащитника Квинси Промеса.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    Ранее стало известно, что Промес приговорен судом Амстердама к шести годам тюремного заключения за участие в ввозе двух партий наркотиков в порт Антверпена (Бельгия). Прокуратура запрашивала для 32-летнего футболиста девять лет заключения.

    «Глядя на Промеса, я испытываю брезгливость, хоть и отдаю ему должное как футболисту. Все остальное на себя принимает "Спартак" и российский футбол. Но там, видимо, работает рубрика "как с гуся вода".

    Мне неловко от того, что Квинси играет в России после двух своих правонарушений. Понятно, что сторона футболиста будет подавать апелляцию, но тем не менее.

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    • Ему не будут делать российское гражданство. Один раз уже не стали этим заниматься. Надеюсь, не будут и сейчас. Нам нахрен не нужны такие граждане Российской Федерации», — приводит слова Губерниева Sport24.

    Напомним, ранее Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

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