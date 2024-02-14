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  • 13:10
    • Промес приговорен к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков
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    Известный адвокат посоветовал «Спартаку» расторгнуть контракт с Промесом

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    Известный адвокат Сергей Жорин высказался о приговоре атакующему полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу за контрабанду наркотиков.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Ранее стало известно, что Промес приговорен судом Амстердама к шести годам тюремного заключения за участие в ввозе двух партий наркотиков в порт Антверпена (Бельгия).

    «Если этот приговор вступит в силу, а его можно обжаловать в высших инстанциях, то "Спартаку" будет целесообразнее расторгнуть контракт с Промесом, чем планировать свои международные выезда и думать о безопасности игроке.

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    • Таких стран, которые могут экстрадировать Промеса в Нидерланды много. Ситуация напряженная, дело пахнет керосином.

    Если приговор вступит в силу, то "Спартак", скорей всего, расторгнет контракт с игроком», — приводит слова Жорина «Спорт-Экспресс».

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