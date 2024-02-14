Известный адвокат посоветовал «Спартаку» расторгнуть контракт с Промесом

Известный адвокат Сергей Жорин высказался о приговоре атакующему полузащитнику «Спартака»за контрабанду наркотиков.

Ранее стало известно, что Промес приговорен судом Амстердама к шести годам тюремного заключения за участие в ввозе двух партий наркотиков в порт Антверпена (Бельгия).

«Если этот приговор вступит в силу, а его можно обжаловать в высших инстанциях, то "Спартаку" будет целесообразнее расторгнуть контракт с Промесом, чем планировать свои международные выезда и думать о безопасности игроке.

Таких стран, которые могут экстрадировать Промеса в Нидерланды много. Ситуация напряженная, дело пахнет керосином.

Если приговор вступит в силу, то "Спартак", скорей всего, расторгнет контракт с игроком», — приводит слова Жорина «Спорт-Экспресс».