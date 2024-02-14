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  • 13:10
    • Промес приговорен к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков
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    Промес приговорен к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков

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    Атакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес приговорен судом Амстердама к шести годам тюремного заключения за участие в ввозе двух партий наркотиков в порт Антверпена (Бельгия).

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Аналогичный срок получил сообщник Промеса — дядя Мэрилио В. Оба были признаны ключевыми участниками преступной деятельности.

    Прокуратура запрашивала для 32-летнего футболиста девять лет тюремного заключения.

    В апреле 2020 года в Антверпене была обнаружена крупная партия кокаина . Сообщалось, что Промес и его семья вложили в нее крупную сумму денег. Наркотики были украдены в июле 2019 года у торговца из Суринама Зигфрида Вортела. Данная кража повлекла за собой два убийства.

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    • Один из убитых — бывший профессиональный футболист Кельвин Мейнард, которого застрелили в сентябре 2019 года в Амстердаме. В списке причастных краже также также фигурировало имя Промеса, который выплатил наркоторговцу 250 тысяч евро.

    Напомним, ранее Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

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