Промес приговорен к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков

Атакующий полузащитник «Спартака»приговорен судом Амстердама к шести годам тюремного заключения за участие в ввозе двух партий наркотиков в порт Антверпена (Бельгия).

Аналогичный срок получил сообщник Промеса — дядя Мэрилио В. Оба были признаны ключевыми участниками преступной деятельности.

Прокуратура запрашивала для 32-летнего футболиста девять лет тюремного заключения.

В апреле 2020 года в Антверпене была обнаружена крупная партия кокаина . Сообщалось, что Промес и его семья вложили в нее крупную сумму денег. Наркотики были украдены в июле 2019 года у торговца из Суринама Зигфрида Вортела. Данная кража повлекла за собой два убийства.

Один из убитых — бывший профессиональный футболист Кельвин Мейнард, которого застрелили в сентябре 2019 года в Амстердаме. В списке причастных краже также также фигурировало имя Промеса, который выплатил наркоторговцу 250 тысяч евро.

Напомним, ранее Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.