В Нидерландах арестовали всю недвижимость Промеса

Квинси Промес Фото: globallookpress.com
Ранее на этой неделе суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.
По информации De Telegraaf, под санкции попали сразу девять объектов недвижимости, которые принадлежат нидерландскому футболисту «Спартака».
В данном случае речь идет о жилых домах Промеса в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде.
Источник отмечает, что родственники или друзья Квинси и дальше смогут проживать в этих домах, но теперь у него нет возможности выставить недвижимость на продажу.
Напомним, Промеса также приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.