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    В Нидерландах арестовали всю недвижимость Промеса

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    Прокуратура Амстердама арестовала недвижимость атакующего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Ранее на этой неделе суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.

    По информации De Telegraaf, под санкции попали сразу девять объектов недвижимости, которые принадлежат нидерландскому футболисту «Спартака».

    В данном случае речь идет о жилых домах Промеса в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде.

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    • Источник отмечает, что родственники или друзья Квинси и дальше смогут проживать в этих домах, но теперь у него нет возможности выставить недвижимость на продажу.

    Напомним, Промеса также приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

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