В Нидерландах арестовали всю недвижимость Промеса

Прокуратура Амстердама арестовала недвижимость атакующего полузащитника «Спартака»

Ранее на этой неделе суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.

По информации De Telegraaf, под санкции попали сразу девять объектов недвижимости, которые принадлежат нидерландскому футболисту «Спартака».

В данном случае речь идет о жилых домах Промеса в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде.

Источник отмечает, что родственники или друзья Квинси и дальше смогут проживать в этих домах, но теперь у него нет возможности выставить недвижимость на продажу.

Напомним, Промеса также приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.