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    Холанн после пента-трика матче с «Лутоном»: Я возвращаюсь к своей лучшей форме

    Футбол Манчестер Сити Лутон Таун Кубок Англии Футбол Англии
    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн после победы над «Лутон Таун» (6:2) в 1/8 финала Кубка Англии заявил, что наконец-то набрал оптимальную форму.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Холанн забил пять из шести мячей «Манчестер Сити» в этом матче. В четырех случаях норвежцу ассистировал Кевин Де Брёйне.

    «Мы разработали план, и все прекрасно его придерживались. Все отлично сыграли.

    Де Брёйне великолепен. Он делает то, что у него получается лучше всего. Играть с ним одно удовольствие. Мы знаем, чего хотим друг от друга. Кевин умный игрок, и мне нравится с ним играть.

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    • Я возвращаюсь к своей лучшей форме. Наконец-то чувствую себя хорошо. Это удивительное чувство.

    Мы наступаем. Впереди захватывающее время. Мы готовы атаковать», — приводит слова Холанна BBC.

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