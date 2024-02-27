«Вест Хэм» — «Брентфорд»: счет матча 4:2, обзор голов

В матче 26-го тура английской Премьер-лигив родных стенах переигралсо счетом 4:2.

На хет-трик Джаррода Боуэна, а также точный удар Эмерсона гости ответили голами Нила Мопе и Йоана Виссы.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Брентфорд 4:2 Голы: 1:0 Джаррод Боуэн (5'), 2:0 Джаррод Боуэн (7'), 2:1 Ниль Мопе (13'), 3:1 Джаррод Боуэн (63'), 4:1 Эмерсон (69'), 4:2 Йоан Висса (82') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Владимир Цоуфаль, Курт Зума, Константинос Мавропанос, Эмерсон, Эдсон Альварес, Томаш Соучек, Лукас Пакета (Майкл Антонио, 76'), Джеймс Уорд-Праус, Мохаммед Кудус (Бенджамин Джонсон, 90'), Джаррод Боуэн Брентфорд: Марк Флеккен, Серхио Регилон (Мадс Роэрслев, 73'), Бен Ми (Нэйтан Коллинз, 61'), Кристоффер Аер, Матиас Йёргенсен, Матиас Йенсен (Миккель Дамсгор, 77'), Кристиан Нергор, Фрэнк Аниика (Витали Янельт, 73'), Ниль Мопе (Йоан Висса, 73'), Айван Тони, Кин Льюис-Поттер Предупреждения: Серхио Регилон (23'), Матиас Йоргенсен (52'), Эдсон Альварес (89')

Календарь и таблица АПЛ

Победа позволила «Вест Хэму» набрать 39 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. У «Брентфорда» осталось 15 пунктов и 16-я строчка.