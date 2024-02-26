ПерерывРома — ТориноОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу Лукаку«Рома» — «Торино». Онлайн
  • 20:25
    • Рублев с огромным трудом вышел во второй круг турнира в Дубае
  • 19:32
    • «Металлург» победил «Авангард» и выиграл Восточную конференцию КХЛ
  • 17:47
    • «МЮ» надеется продать Антони
  • 17:35
    • Де Брёйне не намерен покидать «Манчестер Сити» ради переезда в Саудовскую Аравию
  • 17:03
    • Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на ближайший матч
    Все новости спорта

    Коутиньо: Ни разу не желал о переходе в «Барселону»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Полузащитник «Аль-Духаиля» Филиппе Коутиньо вспомнил о своем трансфере из «Ливерпуля» в «Барселону» в январе 2018 года.

    Филиппе Коутиньо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Филиппе Коутиньо

    «Жалел ли я о переходе в "Барселону"? Ни разу. Всё сложилось не так, как я себе представлял, как ожидали люди, как ожидал я сам, потому что я в первую очередь требую с себя, я говорю себе, что должен больше выкладываться на поле.

    Я всегда сохранял профессионализм, поэтому ни о чём не жалею. Моей мечтой всегда было играть за "Барсу", и я поехал туда, мне всё нравилось, я смог познакомиться со многими людьми, выиграть титулы. Эта глава навсегда останется в истории моей жизни», — приводит слова Коутиньо Sport.es.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет засушливый футбол
  • «Рома» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Голы тут будут в большом количестве
  • «Фиорентина» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Динамо» Москва не упустит шанс возглавить Запад?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лутон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блэкберн — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лион — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Попырин — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Медведев — Шевченко
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры