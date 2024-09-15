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    «Барселона» одолеет «Жирону», «Акрон» и «Химки» не станут отсиживаться в обороне

    Экспресс дня 15 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 15 сентября
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    Роберт Левандовский
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Испании и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Акрон» — «Химки»

    Футбол. Чемпионат России

    «Акрон» в последний день трансферного окна сообщил о подписании Артема Дзюбы. Форвард наконец-то нашел новый клуб. Ранее Дзюба выступал за «Локомотив», после ухода из которого долгое время не мог найти новую команду.

    В семи матчах «Акрон» набрал 5 очков. Команда находится возле зоны вылета. Предстоящий матч очень важный. Сам Дзюба заявлял, что готов помочь «Акрону» в противостоянии с «Химками».

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    «Химки» также усилились. Состав команды пополнил экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия.

    Джикию внесли в заявку на сезон в РПЛ, но непонятно, выйдет ли футболист на поле в предстоящей игре.

    После семи туров «Химки» находятся на 13-м месте. У клуба 6 очков.

    Ставка: Обе забьют за 1.65.

    «Жирона» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Жирона» стала настоящим открытием прошлого сезона. Команда смогла завоевать путевку в Лигу чемпионов.

    В чемпионате Испании-2024/25 «Жирона» в четырех турах набрала 7 очков. У клуба две победы, одна ничья и одно поражение.

    В последних двух матчах Примеры «Жирона» одержала две победы, набрав 6 очков. Ранее удалось одолеть «Осасуну» и «Севилью». В этих встречах «Жирона» ни разу не пропустила.

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    «Барселона» отлично начала новый сезон в Ла Лиге. Клуб набрал 12 очков в четырех играх. На данный момент у сине-гранатовых лучшая атака в Примере. Каталонцы на старте чемпионата Испании-2024/25 уже забили 13 голов.

    В прошлом месяце «Барселона» обыграла «Валенсию», «Атлетик», «Райо Вальекано» и «Вальядолид». В предстоящей встрече каталонцы являются фаворитами. Сможет ли клуб завоевать три очка в Жироне?

    Ставка: Победа «Барселоны» за 1.83.

    «Монца» — «Интер»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Монца» неудачно начала новый сезон. У команды ни одной победы в трех матчах. Также зафиксированы две ничьи и одно поражение.

    Пока у фанатов «Монцы» нет поводов для радости. А впереди непростой матч с миланским «Интером». Сенсация маловероятна. Гости находятся в отличной форме.

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  • 12/09/2024

    • «Интер» на данный момент лидирует в таблице. У клуба 7 очков в трех встречах. Миланский клуб одержал две победы и один раз сыграл вничью. Разница мячей составляет 8-2.

    В августе «Интер» сыграл вничью с «Дженоа». После этого были одержаны две победы. Миланский клуб одолел «Лечче» и «Аталанту».

    Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.66.

    Общий коэффициент — 5.01.

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    Экспресс дня 15 сентября: прогноз, ставка (5.01), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Экспресс. «Барселона» одолеет «Жирону», «Акрон» и «Химки» не станут отсиживаться в обороне
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