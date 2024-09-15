В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Испании и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Акрон» — «Химки»

Футбол. Чемпионат России

«Акрон» в последний день трансферного окна сообщил о подписании Артема Дзюбы. Форвард наконец-то нашел новый клуб. Ранее Дзюба выступал за «Локомотив», после ухода из которого долгое время не мог найти новую команду.

В семи матчах «Акрон» набрал 5 очков. Команда находится возле зоны вылета. Предстоящий матч очень важный. Сам Дзюба заявлял, что готов помочь «Акрону» в противостоянии с «Химками».

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Химки» также усилились. Состав команды пополнил экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия.

Джикию внесли в заявку на сезон в РПЛ, но непонятно, выйдет ли футболист на поле в предстоящей игре.

После семи туров «Химки» находятся на 13-м месте. У клуба 6 очков.

Ставка: Обе забьют за 1.65.

«Жирона» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании

«Жирона» стала настоящим открытием прошлого сезона. Команда смогла завоевать путевку в Лигу чемпионов.

В чемпионате Испании-2024/25 «Жирона» в четырех турах набрала 7 очков. У клуба две победы, одна ничья и одно поражение.

В последних двух матчах Примеры «Жирона» одержала две победы, набрав 6 очков. Ранее удалось одолеть «Осасуну» и «Севилью». В этих встречах «Жирона» ни разу не пропустила.

«Барселона» отлично начала новый сезон в Ла Лиге. Клуб набрал 12 очков в четырех играх. На данный момент у сине-гранатовых лучшая атака в Примере. Каталонцы на старте чемпионата Испании-2024/25 уже забили 13 голов.

В прошлом месяце «Барселона» обыграла «Валенсию», «Атлетик», «Райо Вальекано» и «Вальядолид». В предстоящей встрече каталонцы являются фаворитами. Сможет ли клуб завоевать три очка в Жироне?

Ставка: Победа «Барселоны» за 1.83.

«Монца» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии

«Монца» неудачно начала новый сезон. У команды ни одной победы в трех матчах. Также зафиксированы две ничьи и одно поражение.

Пока у фанатов «Монцы» нет поводов для радости. А впереди непростой матч с миланским «Интером». Сенсация маловероятна. Гости находятся в отличной форме.

«Интер» на данный момент лидирует в таблице. У клуба 7 очков в трех встречах. Миланский клуб одержал две победы и один раз сыграл вничью. Разница мячей составляет 8-2.

В августе «Интер» сыграл вничью с «Дженоа». После этого были одержаны две победы. Миланский клуб одолел «Лечче» и «Аталанту».

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.66.

Общий коэффициент — 5.01.