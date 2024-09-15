«Акрон» — «Химки»
Футбол. Чемпионат России
«Акрон» в последний день трансферного окна сообщил о подписании Артема Дзюбы. Форвард наконец-то нашел новый клуб. Ранее Дзюба выступал за «Локомотив», после ухода из которого долгое время не мог найти новую команду.
В семи матчах «Акрон» набрал 5 очков. Команда находится возле зоны вылета. Предстоящий матч очень важный. Сам Дзюба заявлял, что готов помочь «Акрону» в противостоянии с «Химками».
«Химки» также усилились. Состав команды пополнил экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия.
Джикию внесли в заявку на сезон в РПЛ, но непонятно, выйдет ли футболист на поле в предстоящей игре.
После семи туров «Химки» находятся на 13-м месте. У клуба 6 очков.
Ставка: Обе забьют за 1.65.
«Жирона» — «Барселона»
Футбол. Чемпионат Испании
«Жирона» стала настоящим открытием прошлого сезона. Команда смогла завоевать путевку в Лигу чемпионов.
В чемпионате Испании-2024/25 «Жирона» в четырех турах набрала 7 очков. У клуба две победы, одна ничья и одно поражение.
В последних двух матчах Примеры «Жирона» одержала две победы, набрав 6 очков. Ранее удалось одолеть «Осасуну» и «Севилью». В этих встречах «Жирона» ни разу не пропустила.
«Барселона» отлично начала новый сезон в Ла Лиге. Клуб набрал 12 очков в четырех играх. На данный момент у сине-гранатовых лучшая атака в Примере. Каталонцы на старте чемпионата Испании-2024/25 уже забили 13 голов.
В прошлом месяце «Барселона» обыграла «Валенсию», «Атлетик», «Райо Вальекано» и «Вальядолид». В предстоящей встрече каталонцы являются фаворитами. Сможет ли клуб завоевать три очка в Жироне?
Ставка: Победа «Барселоны» за 1.83.
«Монца» — «Интер»
Футбол. Чемпионат Италии
«Монца» неудачно начала новый сезон. У команды ни одной победы в трех матчах. Также зафиксированы две ничьи и одно поражение.
Пока у фанатов «Монцы» нет поводов для радости. А впереди непростой матч с миланским «Интером». Сенсация маловероятна. Гости находятся в отличной форме.
«Интер» на данный момент лидирует в таблице. У клуба 7 очков в трех встречах. Миланский клуб одержал две победы и один раз сыграл вничью. Разница мячей составляет 8-2.
В августе «Интер» сыграл вничью с «Дженоа». После этого были одержаны две победы. Миланский клуб одолел «Лечче» и «Аталанту».
Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.66.
Общий коэффициент — 5.01.