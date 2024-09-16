16 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Урал». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Пушкари» сражаются за прямое повышение в классе. После 9 туров команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Арсенал» Тула в 9 поединках сумел разжиться 19 зачетными баллами. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч — 9 результативных выстрелов.

Последние матчи: в минувшем туре туляки потеряли два очка. «Канониры» подписали мировую с «Торпедо» (2:2).

До того «пушкари» переиграли «СКА-Хабаровск» (1:0). А вот поединок с «Тюменью» завершился бледной мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: подбор игроков у «Арсенала» Тула весьма солидный. Да и в свои ворота команда пропустила всего 4 мяча.

Поединки с «Уралом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Арсенал» Тула выиграл 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что туляки намерены сохранить лидерство. Вот только в трех последних очных поединках с «Уралом» команда уступила.

«Урал»

Турнирное положение: Екатеринбургцы намерены сходу вернуться в РПЛ. При этом по итогам первых 9 туров команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Урал» продуктивно действует в плане реализации. В 9 матчах команда наколотила 15 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два очка. «Урал» не сумел одолеть «Ротор» (1:1).

До того команда переиграла нестабильную «Аланию» (3:1). А вот поединок с «Нефтехимиком» завершился вничью (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» выиграл 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Сильвие Бегич — дисквалифицирован.

Состояние команды: на данном этапе «Урал» выглядит весьма солидно. Да и оборона команды дала результативный сбой всего 7 раз в 9 матчах первенства.

При этом «Урал» лишь однажды уступил в нынешнем первенстве. Да и опытный Тимур Аюпов настрелял уже 3 мяча.

Отставание от 1 места составляет всего лишь один балл. Вот только очки уральцы теряют довольно-таки регулярно.

И уж точно «Урал» будет действовать в привычном для себя стиле. Эрик Бикфалви с Андреем Егорычевым явно будут привычно активны.

Статистика для ставок

«Урал» обыгрывал туляков в 3 последних очных поединках

«Канониры» в текущем первенстве еще не проигрывали

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.04, а победа оппонента — в скромные 2.82.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.54 и 1.50.

Прогноз: Обе команды весьма надежны в обороне, стало быть, особенно рисковать не будут.

«Канониры» весьма рациональны, да и «Урал» далеко не всегда демонстрирует весь свой потенциал.

Ставка: Ничья за 3.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.07