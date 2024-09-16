Арсенал Тула
Урал
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: «Пушкари» сражаются за прямое повышение в классе. После 9 туров команда занимает 1 место в турнирной таблице.
При этом «Арсенал» Тула в 9 поединках сумел разжиться 19 зачетными баллами. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч — 9 результативных выстрелов.
Арсенал Тула — Урал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре туляки потеряли два очка. «Канониры» подписали мировую с «Торпедо» (2:2).
До того «пушкари» переиграли «СКА-Хабаровск» (1:0). А вот поединок с «Тюменью» завершился бледной мировой (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подбор игроков у «Арсенала» Тула весьма солидный. Да и в свои ворота команда пропустила всего 4 мяча.
Поединки с «Уралом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Арсенал» Тула выиграл 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что туляки намерены сохранить лидерство. Вот только в трех последних очных поединках с «Уралом» команда уступила.
«Урал»
Турнирное положение: Екатеринбургцы намерены сходу вернуться в РПЛ. При этом по итогам первых 9 туров команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Урал» продуктивно действует в плане реализации. В 9 матчах команда наколотила 15 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два очка. «Урал» не сумел одолеть «Ротор» (1:1).
До того команда переиграла нестабильную «Аланию» (3:1). А вот поединок с «Нефтехимиком» завершился вничью (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» выиграл 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: Сильвие Бегич — дисквалифицирован.
Состояние команды: на данном этапе «Урал» выглядит весьма солидно. Да и оборона команды дала результативный сбой всего 7 раз в 9 матчах первенства.
При этом «Урал» лишь однажды уступил в нынешнем первенстве. Да и опытный Тимур Аюпов настрелял уже 3 мяча.
Отставание от 1 места составляет всего лишь один балл. Вот только очки уральцы теряют довольно-таки регулярно.
И уж точно «Урал» будет действовать в привычном для себя стиле. Эрик Бикфалви с Андреем Егорычевым явно будут привычно активны.
Статистика для ставок
- «Урал» обыгрывал туляков в 3 последних очных поединках
- «Канониры» в текущем первенстве еще не проигрывали
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.04, а победа оппонента — в скромные 2.82.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.54 и 1.50.
- 2.25Жирона — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
- 2.54Тоттенхэм — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.05Атлетико — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Обе команды весьма надежны в обороне, стало быть, особенно рисковать не будут.
«Канониры» весьма рациональны, да и «Урал» далеко не всегда демонстрирует весь свой потенциал.
Ставка: Ничья за 3.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники совершат голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.07