«Динамо» Москва — «Ахмат»: счет матча :2, обзор голов

одолело(4:2) в матче 8-го тура российской Премьер-лиги.

Московская команда вышла вперед еще в 1-м тайме. На 43-й минуте отличился Хорхе Карраскаль, реализовав пенальти.

На 48-й минуте «Динамо» удвоило свое преимущество благодаря усилиям Константина Тюкавина.

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«Ахмату» удалось сравнять счет. Сначала на 54-й минуте Мауро Луна Диале сократил отставание до минимума, а на 63-й минуте Лечи Садулаев сравнял счет — 2:2.

Уже на 90+3-й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров принес победу для своей команды, забив победный гол. На 90+9-й минуте «бело-голубые» отличились 4-й раз, мяч отправил в ворота Лука Гагнидзе.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Ахмат 4:2 Голы: 1:0 Хорхе Карраскаль (пенальти) (43'), 2:0 Константин Тюкавин (48'), 2:1 Luna Diale M. (54'), 2:2 Лечи Садулаев (63'), 3:2 Даниэль Мишкич (90+3'), 4:2 Лука Гагнидзе (90+9') Динамо: Милан Майсторович, Роберто Фернандес, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев, Хорхе Карраскаль, Битело, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Lunev A., Arthur Gomes Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Милош Шатара, Александр Жиров, Арсен Адамов, Камило, Антон Швец, Лечи Садулаев, Даниил Павлович Уткин, Luna Diale M., Felippe Предупреждения: Лечи Садулаев (73'), Дарко Тодорович (78'), (90+9')

После этого матча «Динамо» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Ахмат» — на 15-й позиции (5).