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    «Аталанта» обыграла «Фиорентину», а «Торино» сыграл вничью с «Лечче»

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    Завершились два матча 4-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча «Аталанта» — «Фиорентина»
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    Фрагмент матча «Аталанта» — «Фиорентина»

    В одной из встреч «Аталанта» обыграла «Фиорентину» со счетом 3:2.

    В составе хозяев голы забили Матео Ретеги на 21-й минуте, Шарль Де Кетеларе на 45-й и Адемола Лукман на 45+1-й минуте.

    У «Фиорентины» голы записали на свой счет Лукас Куарта на 15-й минуте и Мойзе Кин на 32-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Фиорентина 3:2
    Голы: 0:1 Лукас Мартинес Куарта (15'), 1:1 Матео Ретеги (21'), 1:2 Мойзе Кин (32'), 2:2 Шарль Де Кетеларе (45'), 3:2 Адемола Лукман (45 + 1') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Берат Джимсити, Исак Хин (Марко Брешианини, 46'), Зеад Колашинац, Рауль Белланова, Маттео Руджери (Давиде Дзаппакоста, 70'), Мартен де Рон, Шарль Де Кетеларе, Адемола Лукман, Матео Ретеги (Марио Пашалич, 70') Фиорентина: Робин Гозенс, Кристиано Бираги, Лука Раньери (Марин Понграчич, 81'), Лукас Мартинес Куарта, Андреа Кольпани (Жонатан Иконе, 62'), Роландо Мандрагора (Амир Ричардсон, 62'), Данило Катальди (Ясин Адли, 74'), Эдоардо Бове (Риккардо Соттиль, 74'), Мойзе Кин, Dodo, David de Gea Предупреждения: Эдоардо Бове (17'), Исак Хин (27'), Роландо Мандрагора (44'), Амир Ричардсон (68'), Давиде Дзаппакоста (82')

    После этого матча «Аталанта» занимает 8-е место в таблице Серии А с 6-ю очками в активе. «Фиорентина» — на 14-й строчке (3 балла).

    В параллельном матче «Торино» сыграл вничью с «Лечче» (0:0).

    Хозяева не нанесли ни одного удара в створ ворот и совершил 13 штрафных. «Лечче» подал 7 угловых и четырежды угрожал воротам соперника.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Лечче 0:0
    Торино: Ваня Милинкович-Савич, Сауль Коко, Адам Масина, Мергим Войвода (Себастьян Валюкевич, 20'), Самуэле Риччи, Кароль Линетти (Адриен Тамез, 62'), Иван Илич (Гвидас Гинейтис, 74'), Валентин Лацаро, Че Адамс, Дуван Сапата (Янн Карамо, 74'), Marcus Pedersen (Борна Соса, 46') Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Федерико Баскиротто, Фредерик Гильберт, Медон Бериша (Реми Уден, 70'), Юльбер Рамадани, Киалонда Гаспар, Никола Крстович, Анте Ребич (Santiago Pierotti, 61'), Тете Моренте (Хамза Рафья, 70'), Balthazar Pierret (Лассана Кулибали, 46') Предупреждения: Balthazar Pierret (23'), Тете Моренте (45 + 1'), Хамза Рафья (78'), Себастьян Валюкевич (83')

    «Торино» занимает 2-е место в таблице Серии А (8 баллов), а «Лечче» — на 13-й позиции (4).

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