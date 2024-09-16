Румынка Елена-Габриэла Русе сыграет против китаянки Юэ Юань в первом круге турнира WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 16 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Русе — Юань, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Русе

Румынская теннисистка занимает 100-е место в рейтинге WTA, но на это сейчас вряд ли стоит обращать внимание.

В конце августа Русе прошла сложнейшую квалификацию и выиграла два матча в основной сетке US Open.

Во втором круге она одержала победу над чемпионкой Уимблдона-2024 Барборой Крейчиковой, а в третьем уступила Пауле Бадосе на решающем тай-брейке.

Кроме того, в начале прошлого месяца Елена-Габриэла дошла до полуфинала на грунтовом турнире в Гамбурге.

Прогнозы на теннис

В Сеуле 26-летняя Русе попала в основную сетку через квалификацию.

Юань

Китайская теннисистка в последнее время выступает не так успешно, как в начале сезона.

В январе Юэ дошла до полуфинала в австралийском Хобарте, а в марте стала чемпионкой в американском Остине и добралась до четвертьфинала в Индиан-Уэллс.

С тех пор Юань выиграла больше одного матча только на двух турнирах — во французском Руане и мексиканском Монтеррее.

На Открытом чемпионате США Юань проиграла в первом круге россиянке Эрике Андреевой (3:6, 6:7).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ну Русе в этом матче можно поставить за 1.71, победу Юань букмекеры предлагают за 2.14.

Прогноз: скорее всего, румынка и китаянка проведут нервный матч, и не исключено, что им не не хватит двух сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.