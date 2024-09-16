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    Русе и Юань понадобится третий сет?

    Русе — Юань: прогноз и ставка — 16.09.2024

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    Елена-Габриэла Русе
    Румынка Елена-Габриэла Русе сыграет против китаянки Юэ Юань в первом круге турнира WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 16 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Русе — Юань, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Русе

    Румынская теннисистка занимает 100-е место в рейтинге WTA, но на это сейчас вряд ли стоит обращать внимание.

    В конце августа Русе прошла сложнейшую квалификацию и выиграла два матча в основной сетке US Open.

    Во втором круге она одержала победу над чемпионкой Уимблдона-2024 Барборой Крейчиковой, а в третьем уступила Пауле Бадосе на решающем тай-брейке.

    Кроме того, в начале прошлого месяца Елена-Габриэла дошла до полуфинала на грунтовом турнире в Гамбурге.

    Прогнозы на теннис

    В Сеуле 26-летняя Русе попала в основную сетку через квалификацию.

    Юань

    Китайская теннисистка в последнее время выступает не так успешно, как в начале сезона.

    В январе Юэ дошла до полуфинала в австралийском Хобарте, а в марте стала чемпионкой в американском Остине и добралась до четвертьфинала в Индиан-Уэллс.

    С тех пор Юань выиграла больше одного матча только на двух турнирах — во французском Руане и мексиканском Монтеррее.

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    На Открытом чемпионате США Юань проиграла в первом круге россиянке Эрике Андреевой (3:6, 6:7).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ну Русе в этом матче можно поставить за 1.71, победу Юань букмекеры предлагают за 2.14.

    Прогноз: скорее всего, румынка и китаянка проведут нервный матч, и не исключено, что им не не хватит двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.

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    Русе — Юань: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 16.09.2024. Прогнозы на теннис. Русе и Юань понадобится третий сет?
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