Русе
Румынская теннисистка занимает 100-е место в рейтинге WTA, но на это сейчас вряд ли стоит обращать внимание.
В конце августа Русе прошла сложнейшую квалификацию и выиграла два матча в основной сетке US Open.
Во втором круге она одержала победу над чемпионкой Уимблдона-2024 Барборой Крейчиковой, а в третьем уступила Пауле Бадосе на решающем тай-брейке.
Кроме того, в начале прошлого месяца Елена-Габриэла дошла до полуфинала на грунтовом турнире в Гамбурге.
В Сеуле 26-летняя Русе попала в основную сетку через квалификацию.
Юань
Китайская теннисистка в последнее время выступает не так успешно, как в начале сезона.
В январе Юэ дошла до полуфинала в австралийском Хобарте, а в марте стала чемпионкой в американском Остине и добралась до четвертьфинала в Индиан-Уэллс.
С тех пор Юань выиграла больше одного матча только на двух турнирах — во французском Руане и мексиканском Монтеррее.
На Открытом чемпионате США Юань проиграла в первом круге россиянке Эрике Андреевой (3:6, 6:7).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ну Русе в этом матче можно поставить за 1.71, победу Юань букмекеры предлагают за 2.14.
Прогноз: скорее всего, румынка и китаянка проведут нервный матч, и не исключено, что им не не хватит двух сетов.
- 1.82Александрова — Лепченко: прогноз и ставкаЗавтра в 09:00
- 2.12Кудерметова — Чжан: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- 1.96Рус — Костюк: прогноз и ставкаЗавтра в 10:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.