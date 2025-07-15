Банфилд — Дефенса и Хустисия. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 15 июля 2025 года

«Банфилд»
Турнирное положение: «Банфилд» минувший чемпионат провел неудачно. Команда заняла 14 место в турнирной таблице Апертуры.
При этом «Банфилд» добыл всего 3 победы в 16 матчах. А вот отличились игроки команды лишь 14 результативными ударами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Банфилд» уступил «Крузейро» (0:1).
До того команда переиграла «Деспортиву» (1:0). А вот поединок с «Тигре» завершился досадной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Банфилд» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Банфилд» намерен побороться за высокие места. Вот только команда явно не блещет стабильностью результатов.
Причем «Банфилд» традиционно неудачно противостоит «Дефенсе и Хустисии». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена стартовать с виктории.
«Дефенса и Хустисия»
Турнирное положение: «Дефенса и Хустисия» неудачно выступила в Апертуре. Команда финишировала на 10 месте.
Причем «Дефенса и Хустисия» настреляла 18 мячей в 16 поединках чемпионата. А вот в собственные ворота она пропустила 22 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Дефенса и Хустисия» одолела «Деспортиву» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Крузейро» (1:0). А вот чуть ранее она была бита «Серро-Ларго» (1:2).
При этом «Дефенса и Хустисия» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Дефенса и Хустисия» не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает фактически гол за матч.
При этом «Дефенса и Хустисия» победила в 2 своих последних поединках. А вот до того она уступила дважды кряду.
Команда имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Да и до последней коллизии от «Банфилда» она 4 раза кряду обыгрывала этого соперника.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Банфилд» в среднем забивает реже гола за матч
- «Дефенса и Хустисия» победила в 2 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Банфилд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.
- 2.40Челси — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.30Депортиво Риестра — Ланус: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
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Прогноз: «Банфилд» выглядит монолитнее оппонента, и явно воспользуется его проблемами.
Номинальные хозяева намерены побороться за самые высокие места, и явно проведут поединок в активных атаках.
Ставка: Победа «Банфилда» за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.50