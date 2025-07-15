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    Возьмет ли «Банфилд» три очка?

    Банфилд — Дефенса и Хустисия. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 15 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Банфилд» — «Дефенса и Хустисия»
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    «Банфилд»
    15 июля в 1-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Банфилд» и «Дефенса и Хустисия». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Банфилд» — «Дефенса и Хустисия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Банфилд»

    Турнирное положение: «Банфилд» минувший чемпионат провел неудачно. Команда заняла 14 место в турнирной таблице Апертуры.

    При этом «Банфилд» добыл всего 3 победы в 16 матчах. А вот отличились игроки команды лишь 14 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Банфилд» уступил «Крузейро» (0:1).

    До того команда переиграла «Деспортиву» (1:0). А вот поединок с «Тигре» завершился досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Банфилд» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Банфилд» намерен побороться за высокие места. Вот только команда явно не блещет стабильностью результатов.

    Причем «Банфилд» традиционно неудачно противостоит «Дефенсе и Хустисии». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена стартовать с виктории.

    «Дефенса и Хустисия»

    Турнирное положение: «Дефенса и Хустисия» неудачно выступила в Апертуре. Команда финишировала на 10 месте.

    Причем «Дефенса и Хустисия» настреляла 18 мячей в 16 поединках чемпионата. А вот в собственные ворота она пропустила 22 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Дефенса и Хустисия» одолела «Деспортиву» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Крузейро» (1:0). А вот чуть ранее она была бита «Серро-Ларго» (1:2).

    При этом «Дефенса и Хустисия» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Дефенса и Хустисия» не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает фактически гол за матч.

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    При этом «Дефенса и Хустисия» победила в 2 своих последних поединках. А вот до того она уступила дважды кряду.

    Команда имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Да и до последней коллизии от «Банфилда» она 4 раза кряду обыгрывала этого соперника.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Банфилд» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Дефенса и Хустисия» победила в 2 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Банфилд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

    Прогноз: «Банфилд» выглядит монолитнее оппонента, и явно воспользуется его проблемами.

    Номинальные хозяева намерены побороться за самые высокие места, и явно проведут поединок в активных атаках.

    Ставка: Победа «Банфилда» за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Банфилд — Дефенса и Хустисия?

    Матч Банфилд — Дефенса и Хустисия состоится 15 июля 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Банфилд — Дефенса и Хустисия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Банфилд — Дефенса и Хустисия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Банфилд — Дефенса и Хустисия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Банфилд — Дефенса и Хустисия?

    Коэффициенты букмекеров: «Банфилд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

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    Банфилд — Дефенса и Хустисия: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 15.07.202501:00. Возьмет ли «Банфилд» три очка?
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