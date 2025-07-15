Банфилд — Дефенса и Хустисия. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 15 июля 2025 года

15 июля в 1-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Банфилд» и «Дефенса и Хустисия». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Банфилд» — «Дефенса и Хустисия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Банфилд»

Турнирное положение: «Банфилд» минувший чемпионат провел неудачно. Команда заняла 14 место в турнирной таблице Апертуры.

При этом «Банфилд» добыл всего 3 победы в 16 матчах. А вот отличились игроки команды лишь 14 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Банфилд» уступил «Крузейро» (0:1).

До того команда переиграла «Деспортиву» (1:0). А вот поединок с «Тигре» завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Банфилд» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Банфилд» намерен побороться за высокие места. Вот только команда явно не блещет стабильностью результатов.

Причем «Банфилд» традиционно неудачно противостоит «Дефенсе и Хустисии». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена стартовать с виктории.

«Дефенса и Хустисия»

Турнирное положение: «Дефенса и Хустисия» неудачно выступила в Апертуре. Команда финишировала на 10 месте.

Причем «Дефенса и Хустисия» настреляла 18 мячей в 16 поединках чемпионата. А вот в собственные ворота она пропустила 22 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Дефенса и Хустисия» одолела «Деспортиву» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Крузейро» (1:0). А вот чуть ранее она была бита «Серро-Ларго» (1:2).

При этом «Дефенса и Хустисия» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дефенса и Хустисия» не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает фактически гол за матч.

При этом «Дефенса и Хустисия» победила в 2 своих последних поединках. А вот до того она уступила дважды кряду.

Команда имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Да и до последней коллизии от «Банфилда» она 4 раза кряду обыгрывала этого соперника.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Банфилд» в среднем забивает реже гола за матч

«Дефенса и Хустисия» победила в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Банфилд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Банфилд» выглядит монолитнее оппонента, и явно воспользуется его проблемами.

Номинальные хозяева намерены побороться за самые высокие места, и явно проведут поединок в активных атаках.

Ставка: Победа «Банфилда» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.50