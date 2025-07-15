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    «Спорт Ресифи» ничего не светит

    Жувентуде — Спорт Ресифи. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 15 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Жувентуде» — «Спорт Ресифи»
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    «Спорт Ресифи»
    15 июля в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Жувентуде» и «Спорт Ресифи». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жувентуде» — «Спорт Ресифи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 15 Июля 2025 года

    Жувентуде

  • Бразилия. Серия А
    •  Жувентуде 02:00 Спорт Ресифи

    Спорт Ресифи

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Жувентуде»

    Турнирное положение: «Жувентуде» проваливает нынешний чемпионат. Команда нынче пребывает на 19 месте турнирной таблицы .

    При этом «Жувентуде» набрал лишь 8 зачетных пунктов в 11 матчах. А вот отличились игроки команды всего 8 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жувентуде» уступил «Гремио» (0:2).

    До того команда была бита «Брагантино» (0:1). А вот поединок с «Флуминенсе» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну ничью. В этих поединках «Жувентуде» забил лишь 1 мяч, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Жувентуде» нынче выглядит крайне неубедительно. Команда уступила в двух своих последних поединках.

    Причем «Жувентуде» традиционно сложно противостоит «Спорт Ресифи». В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается как можно скорее покинуть опасную зону.

    «Спорт Ресифи»

    Турнирное положение: «Спорт Ресифи» твердо стоит на вылет в серию B. Команда на данный момент находится на 20 месте турнирной таблицы.

    Причем «Спорт Ресифи» в 11 матчах чемпионата набрал лишь 3 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Спорт Ресифи» в серии пенальти уступил «Сеаре».

    До того команда потерпела поражение от «Мирасола» (0:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Интернасьоналем» (1:1).

    При этом «Спорт Ресифи» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьих. Команда отличилась всего одним забитым мячом при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Спорт Ресифи» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего лишь 5 мячей в 11 поединках чемпионата.

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    При этом «Спорт Ресифи» еще не добыл ни одной победы в чемпионате. А вот уступила команда уже в 8 поединках.

    Команда в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и отставание от спасительной 16 позиции составляет 8 очков.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно постарается зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Спорт Ресифи» еще ни разу не победил в текущем чемпионате

    • «Жувентуде» уступил в 2 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жувентуде» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: «Жувентуде» намерен прервать серию своих неудач, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона соперника частенько допускает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Жувентуде» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Жувентуде — Спорт Ресифи?

    Матч Жувентуде — Спорт Ресифи состоится 15 июля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Жувентуде — Спорт Ресифи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Жувентуде — Спорт Ресифи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Жувентуде — Спорт Ресифи?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Жувентуде — Спорт Ресифи?

    Коэффициенты букмекеров: «Жувентуде» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.20.

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