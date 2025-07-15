Жувентуде — Спорт Ресифи. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 15 июля 2025 года

15 июля в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Жувентуде» и «Спорт Ресифи». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жувентуде» — «Спорт Ресифи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Жувентуде»

Турнирное положение: «Жувентуде» проваливает нынешний чемпионат. Команда нынче пребывает на 19 месте турнирной таблицы .

При этом «Жувентуде» набрал лишь 8 зачетных пунктов в 11 матчах. А вот отличились игроки команды всего 8 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жувентуде» уступил «Гремио» (0:2).

До того команда была бита «Брагантино» (0:1). А вот поединок с «Флуминенсе» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну ничью. В этих поединках «Жувентуде» забил лишь 1 мяч, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Жувентуде» нынче выглядит крайне неубедительно. Команда уступила в двух своих последних поединках.

Причем «Жувентуде» традиционно сложно противостоит «Спорт Ресифи». В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается как можно скорее покинуть опасную зону.

«Спорт Ресифи»

Турнирное положение: «Спорт Ресифи» твердо стоит на вылет в серию B. Команда на данный момент находится на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Спорт Ресифи» в 11 матчах чемпионата набрал лишь 3 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Спорт Ресифи» в серии пенальти уступил «Сеаре».

До того команда потерпела поражение от «Мирасола» (0:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Интернасьоналем» (1:1).

При этом «Спорт Ресифи» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьих. Команда отличилась всего одним забитым мячом при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Спорт Ресифи» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего лишь 5 мячей в 11 поединках чемпионата.

При этом «Спорт Ресифи» еще не добыл ни одной победы в чемпионате. А вот уступила команда уже в 8 поединках.

Команда в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и отставание от спасительной 16 позиции составляет 8 очков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Спорт Ресифи» еще ни разу не победил в текущем чемпионате

«Жувентуде» уступил в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жувентуде» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Жувентуде» намерен прервать серию своих неудач, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона соперника частенько допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Жувентуде» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25