Депортиво Риестра — Ланус. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 14 июля 2025 года

«Депортиво Риестра»
Турнирное положение: «Депортиво Риестра» минувший чемпионат провела неудачно. Команда остановила свой путь в 1/8 финала плей-офф Апертуры.
При этом «Депортиво Риестра» регулярный чемпионат завершила на 5 месте. А вот отличились игроки команды лишь 13 результативными ударами в 16 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Депортиво Риестра» в серии пенальти одолела «Депортиво Арменио».
До того команда уступила «Атлетико Хуракану» (2:3). А вот поединок с «Годой Крус» завершился уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Депортиво Риестра» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Депортиво Риестра» намерена побороться за высокие места. Вот только команда не побеждала в 2 своих последних поединках.
Причем «Депортиво Риестра» традиционно успешно противостоит «Ланус». В обоих очных поединках команда переиграла соперника.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена дать бой столь крепкому оппоненту.
«Ланус»
Турнирное положение: «Ланус» неудачно выступил в Апертуре. Команда дошла лишь до 1/8 финала плей-офф.
Причем «Ланус» не проигрывает уже 5 матчей кряду. Да и настрой на новый чемпионат у команды максимальный.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ланус» не смог одолеть «Пуэрто Кабелло» (2:2).
До того команда уверенно одолела «Велес Сарсфилд» (2:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Васко да Гаме» (1:0).
При этом «Ланус» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ланус» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 13 мячей в 16 поединках Апертуры.
При этом «Ланус» пропускает в среднем реже гола за матч. Вот только команда в 16 матчах Апертуры подписала аж 8 мировых соглашений.
Команда имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Вот только «Депортиво Риестра» она не обыгрывала еще ни разу.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- «Депортиво Риестра» не побеждала в 2 своих последних поединках
- «Ланус» не проигрывает 5 матчей кряду
- «Депортиво Риестра» еще никогда не проигрывала «Ланусу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 3.40 и 1.33.
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Прогноз: «Ланус» выглядит монолитнее оппонента, и явно воспользуется его проблемами.
Номинальные гости намерены побороться за самые высокие места, и явно проведут поединок в активных атаках.
Ставка: Победа «Лануса» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 3.40