Депортиво Риестра — Ланус. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 14 июля 2025 года

14 июля в 1-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Депортиво Риестра» и «Ланус». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Депортиво Риестра» — «Ланус», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Депортиво Риестра»

Турнирное положение: «Депортиво Риестра» минувший чемпионат провела неудачно. Команда остановила свой путь в 1/8 финала плей-офф Апертуры.

При этом «Депортиво Риестра» регулярный чемпионат завершила на 5 месте. А вот отличились игроки команды лишь 13 результативными ударами в 16 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Депортиво Риестра» в серии пенальти одолела «Депортиво Арменио».

До того команда уступила «Атлетико Хуракану» (2:3). А вот поединок с «Годой Крус» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Депортиво Риестра» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Депортиво Риестра» намерена побороться за высокие места. Вот только команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

Причем «Депортиво Риестра» традиционно успешно противостоит «Ланус». В обоих очных поединках команда переиграла соперника.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена дать бой столь крепкому оппоненту.

«Ланус»

Турнирное положение: «Ланус» неудачно выступил в Апертуре. Команда дошла лишь до 1/8 финала плей-офф.

Причем «Ланус» не проигрывает уже 5 матчей кряду. Да и настрой на новый чемпионат у команды максимальный.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ланус» не смог одолеть «Пуэрто Кабелло» (2:2).

До того команда уверенно одолела «Велес Сарсфилд» (2:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Васко да Гаме» (1:0).

При этом «Ланус» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ланус» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 13 мячей в 16 поединках Апертуры.

При этом «Ланус» пропускает в среднем реже гола за матч. Вот только команда в 16 матчах Апертуры подписала аж 8 мировых соглашений.

Команда имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Вот только «Депортиво Риестра» она не обыгрывала еще ни разу.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Депортиво Риестра» не побеждала в 2 своих последних поединках

«Ланус» не проигрывает 5 матчей кряду

«Депортиво Риестра» еще никогда не проигрывала «Ланусу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 3.40 и 1.33.

Прогноз: «Ланус» выглядит монолитнее оппонента, и явно воспользуется его проблемами.

Номинальные гости намерены побороться за самые высокие места, и явно проведут поединок в активных атаках.

Ставка: Победа «Лануса» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 3.40