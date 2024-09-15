Монца
Интер
«Монца»
Турнирное положение: Команда занимает 15-е место в таблице Серии А с 2 очками в активе после 3-х туров. Не очень удачное начало в исполнении «Монцы».
Команда успела провести только 1 матч на своем поле, который проиграла. К тому же, с результативностью у «Монцы» не всегда порядок.
Монца — Интер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда сыграла вничью с «Фиорентиной» (2:2), упустив победу на 90+6-й минуте. Матчем ранее «Монца» проиграла «Дженоа» со счетом 0:1.
В последних 5-и матчах во всех турнирах команда выиграла только 1 раз, а также дважды сыграла вничью и проиграла. За этот период «Монца» забила 3 гола при 6-и пропущенных.
Не сыграют: Патрик Чурриа и Алессио Краньо (у обоих — травмы).
Состояние команды: Несмотря на то, что «Монца» находится во 2-й половине турнирной таблицы, команда проиграла только 1 матч.
В последний раз «Монца» обыгрывала «Интер» в апреле прошлого года со счетом 1:0, забив решающий гол на 78-й минуте.
«Интер»
Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице Серии А с 7-ю очками в активе после 3-х туров. «Интер» отлично начал сезон, команда и в этом году может претендовать на чемпионство.
Интересно, что единственный матч, в котором «Интер» потерял очки, проходил на чужом поле.
Последние матчи: В прошедшем туре Серии А команда разгромила «Аталанту» со счетом 4:0. До этого «Интер» одолел «Лечче» (2:0), забив по голу в каждом тайме.
«Интер» еще не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне. За этот период команда забила 8 голов при 2-х пропущенных.
Не сыграет: Тайон Бьюкенен (травма).
Состояние команды: В нынешнем сезоне ярко проявляет себя нападающий Маркус Тюрам, который забил 4 гола в 3-х матчах нынешнего сезона. Форвард занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги.
В последнее время «Интер» стабильно обыгрывает «Монцу». В январе этого года миланская команда разгромила соперника со счетом 5:1.
Состояние команды
- В последних 2-х матчах «Интер» не пропустил ни одного гола
- «Монца» еще не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне
- В последних 5-и очных встречах «Монца» дважды цеплялась за очки
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.80, а победа «Валенсии» — в 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
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Прогноз: Можно предположить, что «Монца» не сможет продавить оборону соперника.
Ставка: Индивидуальный тотал «Монцы» 0.5 меньше за 2.10.
Прогноз: «Интер» гораздо сильнее своего соперника. Гости начнут делать результат уже в 1-м тайме.
Ставка: Победа «Интера» в 1-м тайме за 1.83.