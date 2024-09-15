ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сесар МонтесМексиканский бульдог. «Локомотив» цементирует оборону Сесаром Монтесом Мирлинд Даку«Рубин» — «Крылья Советов» 0:2. Онлайн Валентина Шевченко и Алекса Грассо5 самых громких апсетов в женских титульных боях UFC
  • 23:28
    • Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм»
  • 22:15
    • «Рубин» уступил на своем поле «Крыльям Советов» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    «Интер» упрочит свои позиции в Серии А

    «Монца» — «Интер». Ставка (к. 2.10) и прогноз на Серию А 15 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Монца Прогнозы на Интер Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Монца» — «Интер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Тюрам — игрок «Интера»
    15 сентября в рамках 4-го тура итальянской Серии А сыграют «Монца» и «Интер». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 15 Сентября 2024 года

    Монца

  • Монца
    •  Монца 21:45 Интер

    Интер

  • Милан
    •

    «Монца»

    Турнирное положение: Команда занимает 15-е место в таблице Серии А с 2 очками в активе после 3-х туров. Не очень удачное начало в исполнении «Монцы».

    Команда успела провести только 1 матч на своем поле, который проиграла. К тому же, с результативностью у «Монцы» не всегда порядок.

    Монца — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда сыграла вничью с «Фиорентиной» (2:2), упустив победу на 90+6-й минуте. Матчем ранее «Монца» проиграла «Дженоа» со счетом 0:1.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах команда выиграла только 1 раз, а также дважды сыграла вничью и проиграла. За этот период «Монца» забила 3 гола при 6-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Патрик Чурриа и Алессио Краньо (у обоих — травмы).

    Состояние команды: Несмотря на то, что «Монца» находится во 2-й половине турнирной таблицы, команда проиграла только 1 матч.

    В последний раз «Монца» обыгрывала «Интер» в апреле прошлого года со счетом 1:0, забив решающий гол на 78-й минуте.

    «Интер»

    Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице Серии А с 7-ю очками в активе после 3-х туров. «Интер» отлично начал сезон, команда и в этом году может претендовать на чемпионство.

    Интересно, что единственный матч, в котором «Интер» потерял очки, проходил на чужом поле.

  • Невоспетые герои. Почему трансферная стоимость опорников продолжает расти
  • Почему подписание опорных полузащитников становится все более дорогим и действительно ли они так важны?
  • 11/09/2024

    • Последние матчи: В прошедшем туре Серии А команда разгромила «Аталанту» со счетом 4:0. До этого «Интер» одолел «Лечче» (2:0), забив по голу в каждом тайме.

    «Интер» еще не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне. За этот период команда забила 8 голов при 2-х пропущенных.

    Не сыграет: Тайон Бьюкенен (травма).

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: В нынешнем сезоне ярко проявляет себя нападающий Маркус Тюрам, который забил 4 гола в 3-х матчах нынешнего сезона. Форвард занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    В последнее время «Интер» стабильно обыгрывает «Монцу». В январе этого года миланская команда разгромила соперника со счетом 5:1.

    Состояние команды

    • В последних 2-х матчах «Интер» не пропустил ни одного гола

    • «Монца» еще не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне

    • В последних 5-и очных встречах «Монца» дважды цеплялась за очки

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.80, а победа «Валенсии» — в 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: Можно предположить, что «Монца» не сможет продавить оборону соперника.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Монцы» 0.5 меньше за 2.10.

    Прогноз: «Интер» гораздо сильнее своего соперника. Гости начнут делать результат уже в 1-м тайме.

    Ставка: Победа «Интера» в 1-м тайме за 1.83.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Оренбург — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Факел — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.96
  • Прогноз на матч Мальорка — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Комо — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боруссия М — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Монца» — «Интер»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на футбол. «Интер» упрочит свои позиции в Серии А
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры