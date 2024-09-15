15 сентября в рамках 4-го тура итальянской Серии А сыграют «Монца» и «Интер». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монца»

Турнирное положение: Команда занимает 15-е место в таблице Серии А с 2 очками в активе после 3-х туров. Не очень удачное начало в исполнении «Монцы».

Команда успела провести только 1 матч на своем поле, который проиграла. К тому же, с результативностью у «Монцы» не всегда порядок.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда сыграла вничью с «Фиорентиной» (2:2), упустив победу на 90+6-й минуте. Матчем ранее «Монца» проиграла «Дженоа» со счетом 0:1.

В последних 5-и матчах во всех турнирах команда выиграла только 1 раз, а также дважды сыграла вничью и проиграла. За этот период «Монца» забила 3 гола при 6-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Патрик Чурриа и Алессио Краньо (у обоих — травмы).

Состояние команды: Несмотря на то, что «Монца» находится во 2-й половине турнирной таблицы, команда проиграла только 1 матч.

В последний раз «Монца» обыгрывала «Интер» в апреле прошлого года со счетом 1:0, забив решающий гол на 78-й минуте.

«Интер»

Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице Серии А с 7-ю очками в активе после 3-х туров. «Интер» отлично начал сезон, команда и в этом году может претендовать на чемпионство.

Интересно, что единственный матч, в котором «Интер» потерял очки, проходил на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшем туре Серии А команда разгромила «Аталанту» со счетом 4:0. До этого «Интер» одолел «Лечче» (2:0), забив по голу в каждом тайме.

«Интер» еще не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне. За этот период команда забила 8 голов при 2-х пропущенных.

Не сыграет: Тайон Бьюкенен (травма).

Состояние команды: В нынешнем сезоне ярко проявляет себя нападающий Маркус Тюрам, который забил 4 гола в 3-х матчах нынешнего сезона. Форвард занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

В последнее время «Интер» стабильно обыгрывает «Монцу». В январе этого года миланская команда разгромила соперника со счетом 5:1.

Состояние команды

В последних 2-х матчах «Интер» не пропустил ни одного гола

«Монца» еще не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне

В последних 5-и очных встречах «Монца» дважды цеплялась за очки

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.80, а победа «Валенсии» — в 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Можно предположить, что «Монца» не сможет продавить оборону соперника.

Ставка: Индивидуальный тотал «Монцы» 0.5 меньше за 2.10.

Прогноз: «Интер» гораздо сильнее своего соперника. Гости начнут делать результат уже в 1-м тайме.

Ставка: Победа «Интера» в 1-м тайме за 1.83.