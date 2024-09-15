«Дженоа» — «Рома»: счет матча 1:1, обзор голов

На гол Артема Довбика хозяева ответили точным ударом Кони Де Винтера.
Отметим, что команда из Генуи смогла вырвать ничью уже на шестой компенсированной минуте.
Чемпионат Италии. 4-й тур
Дженоа — Рома 1:1
Голы: 0:1 — 37 Довбик, 1:1 — 90+6 де ВинтерДженоа: Голлини, Васкес, де Винтер, Вольякко (Витинья, 46), Аарон Мартин, Сабелли, Френдруп, Бадель (Бохинен, 80), Торсбю (Малиновский, 46), Экубан (Эхатор, 80), ПинамонтиРома: Свилар, Анхелиньо, Ндика, Манчини, Дибала (Бальданци, 62), Салемакерс (Эрмосо, 50), Пизилли (Пеллегрини, 62), Кристанте, Коне, Эль-Шаарави (Челик, 62), Довбик (Шомуродов, 81)Предупреждения: Пизилли (45), де Росси (54), Пеллегрини (65), Джилардино (70), де Винтер (70), Шомуродов (90+1)
У «Дженоа» теперь стало пять очков и девятое место в турнирной таблице Серии А. У «Ромы» три балла и пятнадцатая строчка.