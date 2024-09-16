16 сентября в 1-м туре Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Шорта» и «Аль-Наср». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Шорта» — «Аль-Наср», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Шорта»

Турнирное положение: «Аль-Шорта» намерен побороться за проход в плей-офф. Иракцам вполне по силам пробиться в топ-8.

При этом «Аль-Шорта» стала чемпионом Ирака. При этом забила команда 76 мячей в 38 матчах чемпионата.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Аль-Шорта» запишет себе в актив. В поединке с «Аль-Завраа» команда уверенно победила (2:0).

А вот до того «Аль-Шорта» сумела одолеть «Аль-Куву» (1:0). Да и «Аль-Нафт» был обыгран с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих матчах она забила 7 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В 4 своих последних матчах команда победила. Причем в них она не пропустила ни разу.

C «Аль-Насром» команда пересекалась лишь однажды. Год назад иракцы уступили аравийцам с минимальным счетом.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться дать бой столь сильному сопернику. Вот только недостаток игровой практики не может не сказаться.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» по привычке ходит в претендентах на самые высокие места в своем чемпионате. На текущий момент команда находится на 6 строчке.

Причем «Аль-Наср» в 3 матчах чемпионата набрал всего 5 очков. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Криштиану Роналду и его партнеры довольствовались лишь ничьей с «Аль-Ахли» (1:1).

До того команда смогла переиграть «Аль-Фейху» (4:1). А вот чуть ранее она не сумела справиться с «Аль-Раедом» (1:1).

Вообще же, «Аль-Наср» в 5 своих последних матчах победил всего лишь дважды. Забила в них команда 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит недостаточно уверенно. При этом «Аль-Наср» имеет видимые проблемы в обороне.

Зато «Аль-Наср» весьма прилично атакует. Правда, звездный Роналду забил пока всего 2 мяча в чемпионате Саудовской Аравии.

Причем «Аль-Наср» не проигрывает 3 матча кряду. Вот только пресловутой монолитности игре команды явно недостает.

Нет сомнений, что гости будут действовать с позиции силы. Вот только стабильности в игре команды нет и в первом приближении.

Статистика для ставок

«Аль-Шорта» в среднем пропускает гол за матч

«Аль-Наср» в среднем забивает 2 гола за матч

«Аль-Шорта» в единственном очном поединке годичной давности минимально уступила аравийцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.29, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.78 и 2.15.

Прогноз: «Аль-Наср» явно сильнее соперника, к тому же имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

Номинальные гости явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же Роналду наверняка скажет свое веское слово.

Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.86