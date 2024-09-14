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    Легенда UFC, член Зала славы ONE. Какой получилась карьера Деметриуса Джонсона?

    «Могучий мышонок» в 38 лет объявил о завершении карьеры в ММА. Вместе с Деметриусом Джонсоном уходит целая эпоха

    Бои ММА UFC ONE FC Генри Сехудо Дана Уайт  Джон Джонс
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    Деметриус ДжонсонЛегенда UFC, член Зала славы ONE. Какой получилась карьера Деметриуса Джонсона? Сесар МонтесМексиканский бульдог. «Локомотив» цементирует оборону Сесаром Монтесом Ханси Флик 100 дней у руля. Как Флик изменил «Барселону»
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    Деметриус Джонсон
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    Деметриус Джонсон
    Доминирующий чемпион наилегчайшего дивизиона UFC, рекордсмен лиги по количеству защит, первый член Зала славы в ONE — эти и многие другие достижения характеризуют Джонсона, как одного из величайших бойцов в истории ММА

    Закончил красиво с поясом чемпиона

    Легенда UFC и бывший чемпион ONE в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон объявил о завершении карьеры на номерном турнире ONE 168 на арене «Ball» в Денвере, штат Колорадо, в пятницу вечером.

    «Как я уже говорил в прошлый раз, когда приехал в Денвер, штат Колорадо, я сказал вам, ребята, что это потенциально мой последний бой, и я не лгал. С меня хватит.

    Я закончил выступать в смешанных единоборствах, и я хочу поблагодарить вас, ребята, за все это время, проведенное вместе и за вашу поддержку», — эмоционально обратился Джонсон к толпе.

    Джонсон уже был включен в Зал славы ONE Championship после своего последнего выступления и победы в трилогии над Адриано Мораесом единогласным решением судей.

    Деметриус Джонсон и Адриано Мораес
    globallookpress.com

    Все эти 16 месяцев Деметриус участвовал в соревнованиях по грэпплингу, а его карьера в ММА была в подвешенном состоянии. Формально она завершилась весной прошлого года, но официально «Могучий мышонок» объявил об этом только сейчас.

    38-летний Деметриус широко известен, как один из величайших бойцов в истории единоборств. До своего первого боя в ONE Джонсон был звездой UFC, успешно установив рекорд по количеству защит титула, сохранив пояс в наилегчайшем весе 11 раз подряд в 2012-2018 годах.

    Срок пребывания Джонсона в UFC закончился в октябре 2018 года, после чего его обменяли в ONE на Бена Аскрена в рамках исторической сделки между двумя крупнейшими промоушенами.

    В новой для себя организации Деметриус также провел ряд громких боев, но главные поединки в его карьере прошли, конечно же, в UFC и тут точно есть, что вспомнить.

    Лучший в истории UFC в наилегчайшем весе

    Деметриус Джонсон (справа)
    globallookpress.com

    Деметриус Джонсон безоговорочно лучший боец в истории наилегчайшего дивизиона UFC. Впрочем, старт его звездной карьеры в лучшем промоушене планеты был не самым воодушевляющим.

    Одержав 2 победы кряду в дебютных поединках, в октябре 2011-го он встретился в клетке в рамках легчайшего дивизиона в битве за титул с Домиником Крузом и тогда уступил ему единогласным решением судей.

    Далее «Могучий мышонок» спустился в наилегчайший вес и подрался вничью с Ианом Макколлом. В реванше Джонсон взял над ним верх и именно тогда началась его победная канонада в UFC.

    Уже в следующем поединке в сентябре 2012 года Деметриус стал чемпионом в наилегчайшем дивизионе, одолев в титульном противостоянии Джозефа Бенавидеса. И далее еще долго никто не мог подвинуть с трона «Могучего мышонка».

    Он провел 11 успешных защит титула кряду, что стало рекордным достижением для UFC за всю историю. Ближайшие конкуренты это Джон Джонс с восемью защитами подряд, а также Андерсон Силва и Жорж Сен-Пьер, сохранившие титул в десяти боях без поражений.

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    • Пожалуй, Деметриус Джонсон был единственной причиной, по которой у фанатов был интерес к наилегчайшему дивизиону UFC. В те времена присутствовала только одна интрига, заключавшаяся в том, а сумеет ли хоть кто-нибудь навязать ему конкуренцию?

    Главе UFC Дане Уайту такое развитие событий, конечно же, не нравилось. Доминирующий чемпион, удерживавший пояс на протяжении шести лет, руководству всерьез надоел.

    В августе 2018 года Деметриус Джонсон встретился в клетке в реванше с Генри Сехудо, которого ранее победил техническим нокаутом. На этот раз битва затянулась на все 5 раундов и «Могучему мышонку» присудили поражение раздельным решением, хотя, возможно, он тот бой не проиграл.

    Впоследствии в карьере Джонсона началась новая глава уже в рамках лиги ONE. Президент UFC Дана Уайт был рад такому развитию событий, хотя не признать величие Деметриуса не смог даже он.

    Дана Уайт пообещал Джонсону место в Зале славы UFC

    Дана Уайт
    globallookpress.com

    Сразу после того, как Деметриус сообщил о завершении карьеры, президент ONE Championship объявил, что Джонсон будет первым членом Зала славы промоушена.

    Дана Уайт, несмотря на напряженные отношения с «Могучим мышонком» в прошлом по поводу выплат гонораров, сказал тоже самое о Зале славы UFC, узнав, что 38-летний американец уходит из спорта:

    «Да, я не знал, что он ушел на пенсию. Молодец. У него была невероятная карьера. У меня никогда не было проблем с Деметриусом Джонсоном. Он член Зала славы UFC»

    Хотя объявление Джонсона распространилось в пятницу, Уайт на самом деле услышал новости только в субботу, но у него не было ничего, кроме восторженных похвал бывшему чемпиону UFC в наилегчайшем весе.

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    • Джонсон был не только первым в истории чемпионом UFC в весовой категории до 56,7 кг и рекордсменом по количеству защит титула в истории промоушена.

    Джонсон также является рекордсменом по количеству побед в титульных боях UFC в наилегчайшем весе (12), по количеству титульных боев UFC в наилегчайшем весе (13), по количеству побед сабмишнами в титульных боях UFC (5) и обширному списку других достижений после семи лет работы в организации.

    Хотя его карьера закончилась в другом месте, Уайт считает, что он был одним из самых больших сторонников Джонсона, особенно когда он изо всех сил пытался завоевать признание фанатов в UFC:

    «Послушайте, если вернуться к тому времени, когда он был здесь, я защищал его от фанатов. Кто защищал Деметриуса Джонсона больше, чем я?»

    Неизвестно, когда Джонсон, действительно, может войти в Зал славы UFC, но, похоже, это определенно произойдет. Деметриус — живая легенда смешанных единоборств и заслуживает место в десятке лучших бойцов ММА за всю историю.

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