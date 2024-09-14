Легенда UFC, член Зала славы ONE. Какой получилась карьера Деметриуса Джонсона?

Доминирующий чемпион наилегчайшего дивизиона UFC, рекордсмен лиги по количеству защит, первый член Зала славы в ONE — эти и многие другие достижения характеризуют Джонсона, как одного из величайших бойцов в истории ММА

Закончил красиво с поясом чемпиона

Легенда UFC и бывший чемпион ONE в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон объявил о завершении карьеры на номерном турнире ONE 168 на арене «Ball» в Денвере, штат Колорадо, в пятницу вечером.

«Как я уже говорил в прошлый раз, когда приехал в Денвер, штат Колорадо, я сказал вам, ребята, что это потенциально мой последний бой, и я не лгал. С меня хватит.

Я закончил выступать в смешанных единоборствах, и я хочу поблагодарить вас, ребята, за все это время, проведенное вместе и за вашу поддержку», — эмоционально обратился Джонсон к толпе.

Джонсон уже был включен в Зал славы ONE Championship после своего последнего выступления и победы в трилогии над Адриано Мораесом единогласным решением судей.

Деметриус Джонсон и Адриано Мораес globallookpress.com

Все эти 16 месяцев Деметриус участвовал в соревнованиях по грэпплингу, а его карьера в ММА была в подвешенном состоянии. Формально она завершилась весной прошлого года, но официально «Могучий мышонок» объявил об этом только сейчас.

38-летний Деметриус широко известен, как один из величайших бойцов в истории единоборств. До своего первого боя в ONE Джонсон был звездой UFC, успешно установив рекорд по количеству защит титула, сохранив пояс в наилегчайшем весе 11 раз подряд в 2012-2018 годах.

Срок пребывания Джонсона в UFC закончился в октябре 2018 года, после чего его обменяли в ONE на Бена Аскрена в рамках исторической сделки между двумя крупнейшими промоушенами.

В новой для себя организации Деметриус также провел ряд громких боев, но главные поединки в его карьере прошли, конечно же, в UFC и тут точно есть, что вспомнить.

Лучший в истории UFC в наилегчайшем весе

Деметриус Джонсон (справа) globallookpress.com

Деметриус Джонсон безоговорочно лучший боец в истории наилегчайшего дивизиона UFC. Впрочем, старт его звездной карьеры в лучшем промоушене планеты был не самым воодушевляющим.

Одержав 2 победы кряду в дебютных поединках, в октябре 2011-го он встретился в клетке в рамках легчайшего дивизиона в битве за титул с Домиником Крузом и тогда уступил ему единогласным решением судей.

Далее «Могучий мышонок» спустился в наилегчайший вес и подрался вничью с Ианом Макколлом. В реванше Джонсон взял над ним верх и именно тогда началась его победная канонада в UFC.

Уже в следующем поединке в сентябре 2012 года Деметриус стал чемпионом в наилегчайшем дивизионе, одолев в титульном противостоянии Джозефа Бенавидеса. И далее еще долго никто не мог подвинуть с трона «Могучего мышонка».

Он провел 11 успешных защит титула кряду, что стало рекордным достижением для UFC за всю историю. Ближайшие конкуренты это Джон Джонс с восемью защитами подряд, а также Андерсон Силва и Жорж Сен-Пьер, сохранившие титул в десяти боях без поражений.

Пожалуй, Деметриус Джонсон был единственной причиной, по которой у фанатов был интерес к наилегчайшему дивизиону UFC. В те времена присутствовала только одна интрига, заключавшаяся в том, а сумеет ли хоть кто-нибудь навязать ему конкуренцию?

Главе UFC Дане Уайту такое развитие событий, конечно же, не нравилось. Доминирующий чемпион, удерживавший пояс на протяжении шести лет, руководству всерьез надоел.

В августе 2018 года Деметриус Джонсон встретился в клетке в реванше с Генри Сехудо, которого ранее победил техническим нокаутом. На этот раз битва затянулась на все 5 раундов и «Могучему мышонку» присудили поражение раздельным решением, хотя, возможно, он тот бой не проиграл.

Впоследствии в карьере Джонсона началась новая глава уже в рамках лиги ONE. Президент UFC Дана Уайт был рад такому развитию событий, хотя не признать величие Деметриуса не смог даже он.

Дана Уайт пообещал Джонсону место в Зале славы UFC

Дана Уайт globallookpress.com

Сразу после того, как Деметриус сообщил о завершении карьеры, президент ONE Championship объявил, что Джонсон будет первым членом Зала славы промоушена.

Дана Уайт, несмотря на напряженные отношения с «Могучим мышонком» в прошлом по поводу выплат гонораров, сказал тоже самое о Зале славы UFC, узнав, что 38-летний американец уходит из спорта:

«Да, я не знал, что он ушел на пенсию. Молодец. У него была невероятная карьера. У меня никогда не было проблем с Деметриусом Джонсоном. Он член Зала славы UFC»

Хотя объявление Джонсона распространилось в пятницу, Уайт на самом деле услышал новости только в субботу, но у него не было ничего, кроме восторженных похвал бывшему чемпиону UFC в наилегчайшем весе.

Джонсон был не только первым в истории чемпионом UFC в весовой категории до 56,7 кг и рекордсменом по количеству защит титула в истории промоушена.

Джонсон также является рекордсменом по количеству побед в титульных боях UFC в наилегчайшем весе (12), по количеству титульных боев UFC в наилегчайшем весе (13), по количеству побед сабмишнами в титульных боях UFC (5) и обширному списку других достижений после семи лет работы в организации.

Хотя его карьера закончилась в другом месте, Уайт считает, что он был одним из самых больших сторонников Джонсона, особенно когда он изо всех сил пытался завоевать признание фанатов в UFC:

«Послушайте, если вернуться к тому времени, когда он был здесь, я защищал его от фанатов. Кто защищал Деметриуса Джонсона больше, чем я?»

Неизвестно, когда Джонсон, действительно, может войти в Зал славы UFC, но, похоже, это определенно произойдет. Деметриус — живая легенда смешанных единоборств и заслуживает место в десятке лучших бойцов ММА за всю историю.