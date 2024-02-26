«МЮ» надеется продать Антони

после завершения сезона попытается продать целый ряд игроков.

По информации Man United News, «МЮ» готов рассмотреть предложения по атакующему полузащитнику Антони.

Английский клуб приобрел бразильца в 2022 году у «Аякса» за 95 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов.

Источник отмечает, что сэр Джим Рэтклифф, недавно ставший одним из совладельцев «МЮ», надеется, что летом клуб продаст или отдаст в аренду как минимум десять игроков.

Ранее сообщалось, что «МЮ» хочет продать Гарри Магуайра и Каземиро.

«МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 26 туров.