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    «МЮ» надеется продать Антони

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    «Манчестер Юнайтед» после завершения сезона попытается продать целый ряд игроков.

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    Анотни

    По информации Man United News, «МЮ» готов рассмотреть предложения по атакующему полузащитнику Антони.

    Английский клуб приобрел бразильца в 2022 году у «Аякса» за 95 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов.

    Источник отмечает, что сэр Джим Рэтклифф, недавно ставший одним из совладельцев «МЮ», надеется, что летом клуб продаст или отдаст в аренду как минимум десять игроков.

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    • Ранее сообщалось, что «МЮ» хочет продать Гарри Магуайра и Каземиро.

    «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 26 туров.

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