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    Лев: Вероятно, «Бавария» не заинтересована во мне как в тренере

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    Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о возможном назначении на пост наставника «Баварии».

    Йоахим Лев
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    Йоахим Лев

    «Мюнхенская "Бавария", вероятно, не заинтересована во мне как в тренере. В свою очередь, я также предпочитаю не интересоваться "Баварией".

    Я всегда говорил, что о другой работе здесь, в Германии, для меня не может быть и речи», — приводит слова Лева журналист Фабрицио Романо.

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    • Ранее директор «Баварии» прокомментировал новость о том, что мюнхенский клуб заинтересован в назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера.

    «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 53 очками в активе после 23-х туров, отставая от 1-й позиции на 8 баллов.

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