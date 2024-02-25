Директор «Баварии» об интересе к Хаби Алонсо: Сейчас мы не думаем об этом

Хаби Алонсо Фото: globallookpress.com
«Сейчас мы не думаем об этом. В данный момент нам необходимо работать сплочённо, чтобы провести ещё три хороших и успешных месяца вместе с Тухелем», — приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо склоняется к тому, чтобы остаться в леверкузенском клубе на следующий сезон.
После 22-х туров в Бундеслиге «Байер» занимает 1-е место в таблице с 61-м баллом в активе. «Бавария» — на 2-й позиции (53 очка).