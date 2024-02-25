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    Директор «Баварии» об интересе к Хаби Алонсо: Сейчас мы не думаем об этом

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    Директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал новость о том, что мюнхенский клуб заинтересован в назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Сейчас мы не думаем об этом. В данный момент нам необходимо работать сплочённо, чтобы провести ещё три хороших и успешных месяца вместе с Тухелем», — приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо.

    Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо склоняется к тому, чтобы остаться в леверкузенском клубе на следующий сезон.

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