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    Хаби Алонсо может остаться в «Байере» еще как минимум на сезон

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    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо склоняется к тому, чтобы остаться в леверкузенском клубе на следующий сезон.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    По информации журналиста Кристофера Михеля, Алонсо готов провести в «Байере» еще два года.

    В будущем испанец хочет возглавить мадридский «Реал».

    Источник уточняет, что 42-летний специалист готов ждать момента, когда в «Королевском клубе» освободится должность главного тренера, которую в настоящее время занимает Карло Анчелотти.

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    • Ранее неоднократно сообщалось, что в назначении Алонсо заинтересованы «Ливерпуль» и «Бавария».

    «Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги после 23 туров.

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