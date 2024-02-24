Хаби Алонсо может остаться в «Байере» еще как минимум на сезон

Хаби Алонсо Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Кристофера Михеля, Алонсо готов провести в «Байере» еще два года.
В будущем испанец хочет возглавить мадридский «Реал».
Источник уточняет, что 42-летний специалист готов ждать момента, когда в «Королевском клубе» освободится должность главного тренера, которую в настоящее время занимает Карло Анчелотти.
Ранее неоднократно сообщалось, что в назначении Алонсо заинтересованы «Ливерпуль» и «Бавария».
«Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги после 23 туров.