Хаби Алонсо может остаться в «Байере» еще как минимум на сезон

Главный тренер «Байера»склоняется к тому, чтобы остаться в леверкузенском клубе на следующий сезон.

По информации журналиста Кристофера Михеля, Алонсо готов провести в «Байере» еще два года.

В будущем испанец хочет возглавить мадридский «Реал».

Источник уточняет, что 42-летний специалист готов ждать момента, когда в «Королевском клубе» освободится должность главного тренера, которую в настоящее время занимает Карло Анчелотти.

Ранее неоднократно сообщалось, что в назначении Алонсо заинтересованы «Ливерпуль» и «Бавария».

«Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги после 23 туров.