«Арсенал» разгромил «Ньюкасл»

«Арсенал» продлил победную серию в АПЛ до шести матчей Фото: globallookpress.com
Матч в Лондоне завершился со счетом 4:1 в пользу «Арсенала».
На 18-й минуте собственные ворота поразил защитник гостей Свен Ботман.
В составе «канониров» авторами результативных ударов стали Кай Хаверц (24-я минута), Букайо Сака (65) и Якуб Кивер (69).
Единственный гол «Ньюкасла» забил Александр Исак (85).
«Арсенал» продлил победную серию в АПЛ до шести матчей.
«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ — 58 очков. «Ньюкасл» находится на восьмой строчке — 37 очков.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Арсенал Лондон — Ньюкасл 4:1
Голы: 1:0 Свен Ботман (автогол) (18'), 2:0 Кай Хаверц (24'), 3:0 Букайо Сака (65'), 4:0 Якуб Кивёр (69'), 4:1 Джозеф Уиллок (84') Предупреждение: Мартин Эдегор (7')