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    «Арсенал»«Арсенал» — «Ньюкасл» 4:1. Онлайн
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    «Арсенал» разгромил «Ньюкасл»

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    Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в рамках домашнего матча 26-го тура английской Премьер-лиги.

    «Арсенал» продлил победную серию в АПЛ до шести матчей
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    «Арсенал» продлил победную серию в АПЛ до шести матчей

    Матч в Лондоне завершился со счетом 4:1 в пользу «Арсенала».

    На 18-й минуте собственные ворота поразил защитник гостей Свен Ботман.

    В составе «канониров» авторами результативных ударов стали Кай Хаверц (24-я минута), Букайо Сака (65) и Якуб Кивер (69).

    Единственный гол «Ньюкасла» забил Александр Исак (85).

    «Арсенал» продлил победную серию в АПЛ до шести матчей.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ — 58 очков. «Ньюкасл» находится на восьмой строчке — 37 очков.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Ньюкасл 4:1
    Голы: 1:0 Свен Ботман (автогол) (18'), 2:0 Кай Хаверц (24'), 3:0 Букайо Сака (65'), 4:0 Якуб Кивёр (69'), 4:1 Джозеф Уиллок (84') Предупреждение: Мартин Эдегор (7')
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