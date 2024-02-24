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    «Реал Сосьедад» проиграл дома «Вильярреалу»

    «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: счет матча 1:3 (0:1), обзор голов

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    В матче 26-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» неожиданно уступил на своем поле «Вильярреалу» — 1:2.

    Санти Комесана
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    Санти Комесана

    На 17-й минуте счет открыл полузащитник гостей Санти Комесана.

    Он же в начале второго тайма оформил дубль.

    «Реал Сосьедад» смог ответить лишь голом престижа на 86-й минуте в исполнении Микеля Мерино.

    А на исходе матча «Вильярреал» смог забить третий мяч, он на счету Александра Сорлота.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Вильярреал 1:3
    Голы: 0:1 Сантьяго Комесанья (17'), 0:2 Сантьяго Комесанья (47'), 1:2 Микель Мерино (86'), 1:3 Александр Сёрлот (90 + 5') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Амари Траоре (Хон Арамбуру, 46'), Робен Ле Норман, Хон Пачеко, Хавьер Галан, Арсен Захарян (Шеральдо Бекер, 72'), Брайс Мендес (Микель Мерино, 65'), Мартин Субименди, Такэфуса Кубо, Андер Барренечеа (Хон Андер Оласагасти, 7'), Андре Силва (Садик Умар, 64') Вильярреал: Филип Йоргенсен, Альберто Морено (Хорхе Куэнка, 70'), Эрик Бейи, Рауль Альбиоль, Йерсон Москера, Гонсалу Гуэдеш, Алекс Баэна (Хосе Моралес Луис, 84'), Сантьяго Комесанья, Франсис Коклен (Этьен Капу, 84'), Херар Морено (Александр Сёрлот, 79'), Ильяс Ахомаш Предупреждения: Робен Ле Норман (51'), Филип Йоргенсен (60'), Андре Силва (62'), Йерсон Москера (62'), Рауль Альбиоль (63'), Арсен Захарян (68'), Хорхе Куэнка (88')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал Сосьедад» пока на шестом месте с 40 очками. «Вильярреал» поднялся на 12-ю строчку с 29 очками.

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