Глушаков: В Европе больше доверия к ветеранам, чем в России

Бывший полузащитник московскоговысказался об уровне доверия к возрастным игрокам в РПЛ и в европейских чемпионатах.

«Во многих европейских чемпионатах играют ребята старше меня и даже в таком возрасте делают разницу, приносят пользу своим клубам. В Европе больше доверия к ветеранам, там не смотрят в паспорт футболиста.

Сейчас у нас много игроков приезжают из Латинской Америки, с Балкан. Многие клубы усилили свои составы значительным количеством новичков, везут ребят из других чемпионатов — и не все они понимают уровень РПЛ.

Я не говорю, что у меня есть какая-то обида. Просто констатирую факт, как формируются составы клубов этой зимой. В "Химках", например, два сезона складывались не очень, команда шла на последнем месте, но мы в итоге выкарабкались за счёт коллектива. Клуб приглашал опытных футболистов, которые помогали решать задачи», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».