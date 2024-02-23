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    Нагельсманн: У тренеров «Баварии» не так уж много времени, чтобы что-то развивать

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    Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн объяснил, почему любому специалисту сложно работать в мюнхенском клубе.

    Юлиан Нагельсманн
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    Юлиан Нагельсманн

    Нагельсманн был уволен из «Баварии» весной 2023 года.

    «Мы тогда упустили девятиочковое преимущество над дортмундской "Боруссией". Сразу же нашелся другой тренер, Томас Тухель. Вот как это произошло.

    Я был назначен в "Баварию" с целью изменить ситуацию. Есть клубы, которые дают время. Юрген Клопп проработал в "Ливерпуле" пять лет, прежде чем впервые стал чемпионом.

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    У тренеров "Баварии" не так уж много времени, чтобы что-то развивать», — приводит слова 36-летнего специалиста Der Spiegel.

    Напомним, в конце прошлого года Нагельсманн возглавил сборную Германии.

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