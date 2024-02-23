Нагельсманн: У тренеров «Баварии» не так уж много времени, чтобы что-то развивать

Бывший главный тренер «Баварии»объяснил, почему любому специалисту сложно работать в мюнхенском клубе.

Нагельсманн был уволен из «Баварии» весной 2023 года.

«Мы тогда упустили девятиочковое преимущество над дортмундской "Боруссией". Сразу же нашелся другой тренер, Томас Тухель. Вот как это произошло.

Я был назначен в "Баварию" с целью изменить ситуацию. Есть клубы, которые дают время. Юрген Клопп проработал в "Ливерпуле" пять лет, прежде чем впервые стал чемпионом.

Пеп Гвардиола выиграл титул Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" только через семь лет.

У тренеров "Баварии" не так уж много времени, чтобы что-то развивать», — приводит слова 36-летнего специалиста Der Spiegel.

Напомним, в конце прошлого года Нагельсманн возглавил сборную Германии.