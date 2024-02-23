«Реал» предложит Кроосу новый контракт

Мадридскийв ближайшее время сделает предложение по новому контракту полузащитнику

По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство «Королевского клуба» хочет, чтобы 34-летний немец остался в команде еще на один сезон.

Ранее на этой неделе Кроос объявил о возвращении в сборную Германии. В «Реале» считают, что это позитивный сигнал перед переговорами с игроком.

Действующий контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года. Тони выступает за мадридский клуб с 2014 года.

В текущем сезоне Кроос провел в чемпионате Испании 24 матча, забил один гол и сделал семь результативных передач.