«Реал» предложит Кроосу новый контракт

Тони Кроос Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство «Королевского клуба» хочет, чтобы 34-летний немец остался в команде еще на один сезон.
Ранее на этой неделе Кроос объявил о возвращении в сборную Германии. В «Реале» считают, что это позитивный сигнал перед переговорами с игроком.
Действующий контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года. Тони выступает за мадридский клуб с 2014 года.
В текущем сезоне Кроос провел в чемпионате Испании 24 матча, забил один гол и сделал семь результативных передач.