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    Эдвардс о поражении «Лутона»: Во втором тайме мы увидели настоящий «Ливерпуль»

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    Главный тренер «Лутона» Роб Эдвардс высказался о крупном поражении своей команды в матче 26-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:4).

    Роб Эдвардс
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    Роб Эдвардс

    «Во втором тайме мы увидели настоящий "Энфилд", настоящий "Ливерпуль", увидели, как они играют в футбол на пределе возможностей. Болельщики были потрясающими, и нашим игрокам, вероятно, было трудно по-настоящему сконцентрироваться и играть так, как мы играли в первом тайме.

    Фанаты как бы задушили нас во второй половине игры», — приводит слова Эдвардса This is Anfield.

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    • После этого матча «Лутон» занимает 18-е место в таблице АПЛ с 20-ю очками в активе. В следующем матче команда сыграет против «Манчестер Сити» 27-го февраля.

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