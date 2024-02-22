Эдвардс о поражении «Лутона»: Во втором тайме мы увидели настоящий «Ливерпуль»

Главный тренервысказался о крупном поражении своей команды в матче 26-го тура АПЛ с(1:4).

«Во втором тайме мы увидели настоящий "Энфилд", настоящий "Ливерпуль", увидели, как они играют в футбол на пределе возможностей. Болельщики были потрясающими, и нашим игрокам, вероятно, было трудно по-настоящему сконцентрироваться и играть так, как мы играли в первом тайме.

Фанаты как бы задушили нас во второй половине игры», — приводит слова Эдвардса This is Anfield.

После этого матча «Лутон» занимает 18-е место в таблице АПЛ с 20-ю очками в активе. В следующем матче команда сыграет против «Манчестер Сити» 27-го февраля.