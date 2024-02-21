Совладелец «МЮ» о задачах клуба: Бороться за победу в Премьер-лиге и Лиге чемпионов

Совладелецрассказал о задачах, которые стоят перед клубом.

«У нас есть две задачи — одна из них более долгосрочная — добиться того, чтобы клуб оказался там, где мы хотели бы его видеть, но есть и более краткосрочная — получить максимум от клуба в его нынешнем виде, и мы хотели бы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, если сможем.

Все очень просто. Я думаю, что единственный наш интерес — это выигрывать матчи, бороться за победу в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Может быть, я немного предвзят, но я считаю, что мы самый большой, самый великий и самый известный футбольный клуб в мире», — приводит слова Рэтклиффа журналист Фабрицио Романо.

После 25-и туров в АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице с 44 очками в активе.