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    Совладелец «МЮ» о задачах клуба: Бороться за победу в Премьер-лиге и Лиге чемпионов

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    Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф рассказал о задачах, которые стоят перед клубом.

    Джим Рэтклифф
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    Джим Рэтклифф

    «У нас есть две задачи — одна из них более долгосрочная — добиться того, чтобы клуб оказался там, где мы хотели бы его видеть, но есть и более краткосрочная — получить максимум от клуба в его нынешнем виде, и мы хотели бы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, если сможем.

    Все очень просто. Я думаю, что единственный наш интерес — это выигрывать матчи, бороться за победу в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Может быть, я немного предвзят, но я считаю, что мы самый большой, самый великий и самый известный футбольный клуб в мире», — приводит слова Рэтклиффа журналист Фабрицио Романо.

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