ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симоне ИндзагиСкромное обаяние «нерадзурри». Индзаги — самый недооцененный тренер Европы
  • 13:05
    • «Бавария» подтвердила информацию об уходе Тухеля в конце сезона
    Все новости спорта

    Суд Барселоны огласит 22 февраля приговор по делу Дани Алвеса

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Сборная Бразилии Скандалы Происшествия Между тем
    В четверг, 22 февраля, суд Барселоны вынесет приговор по делу бывшего защитника сборной Бразилии Дани Алвеса.

    Дани Алвес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дани Алвес

    Алвеса обвиняют в сексуальном насилии, ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

    По информации EFE, вместе с приговором суд примет решение по ходатайству о временном освобождении Алвеса, которое адвокат футболиста Инес Гвардиола подала в конце судебного процесса, проходившего с 5 по 7 февраля.

    Прокуратура просит девять лет тюрьмы для экс-игрока «Барселоны», «Ювентуса» и «Пари Сен-Жермен».

  • «Недовольный фламинго»: Почему Китай обозлился на Лионеля Месси?
  • Звездный футболист оказался в центре геополитического, культурного и спортивного скандала
  • 15/02/2024

    • Дани Алвес обвиняется в изнасиловании 23-летней девушки в туалете ночного клуба Sutton в Барселоне в ночь на 30 декабря 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли «Наполи» «Барселону»?
  • «Наполи» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Прервет ли «Порту» победную поступь «Арсенала»?
  • «Порту» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ак Барс» продолжит побеждать на домашнем льду?
  • «Ак Барс» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Карабах — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фрайбург — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры