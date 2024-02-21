Суд Барселоны огласит 22 февраля приговор по делу Дани Алвеса

В четверг, 22 февраля, суд Барселоны вынесет приговор по делу бывшего защитника сборной Бразилии

Алвеса обвиняют в сексуальном насилии, ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

По информации EFE, вместе с приговором суд примет решение по ходатайству о временном освобождении Алвеса, которое адвокат футболиста Инес Гвардиола подала в конце судебного процесса, проходившего с 5 по 7 февраля.

Прокуратура просит девять лет тюрьмы для экс-игрока «Барселоны», «Ювентуса» и «Пари Сен-Жермен».

Дани Алвес обвиняется в изнасиловании 23-летней девушки в туалете ночного клуба Sutton в Барселоне в ночь на 30 декабря 2022 года.