В 22:45 20.02.2024 Ипсвич Таун и Ротерхэм Юнайтед сыграют матч в английском Чемпионшипе.

Ипсвич Таун — Ротерхэм Юнайтед

Последний матч между собой: Ротерхэм Юнайтед — Ипсвич Таун 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ипсвич Таун» — «Ротерхэм Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Ипсвич Таун»).

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