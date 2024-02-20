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    «Ипсвич» не оставит шансов аутсайдеру

    «Ипсвич» — «Ротерхэм». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 20 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Ротерхэм»
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    «Ипсвич»
    В рамках 29-го тура английского Чемпионшипа 20 февраля пройдет матч «Ипсвич» — «Ротерхэм». Начало — 22:45 (мск). «Ипсвич» — «Ротерхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 20 Февраля 2024 года
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  • Англия. Чемпионшип
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    «Ипсвич»

    Турнирное положение: Команда является одним из претендентов на повышение до английской Премьер-лиги, занимая 4-е место в таблице с 66-ю очками в активе — это зона стыковых матчей.

    «Ипсвич» делит 3-ю строчку в лиге по результативности (61 гол), но при этом довольно много пропускает (41).

    Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата команда обыграла «Суонси» (2:1), забив все голы еще в 1-м тайме. Матчем ранее «Ипсвич» также одолел «Миллуол» (4:0).

    За последние 5 матчей команда по 2 раза проиграла и выиграла, а также однажды сыграла вничью. Стоит отметить, что в одной из последних встреч «Ипсвич» уступил «Престону» (2:3), пропустив к 39-й минуте 3 быстрых гола. Во 2-м тайме команда не смогла отыграться.

    Все прогнозы на футбол

    За эти 5 встреч команда забила 11 голов при 8-и пропущенных. «Ипсвич» определенно играет смело.

    Не сыграют: Жануа Донасьен и Джордж Хирст (у обоих травмы).

    Состояние команды: На протяжении всего сезона «Ипсвич» очень весело играет в атаке, забивая порой по 3-4 гола за встречу. При этом, частенько команду подводит оборона. Если бы с ней у «Ипсвича» было все в порядке, то команда точно была бы в топ-2 Чемпионшипа.

    В последней очной встрече между «Ипсвичем» и «Ротерхэмом» команды сыграли вничью (2:2), обменявшись голами в каждом из таймов.

    «Ротерхэм»

    Турнирное положение: Команда полностью проваливает нынешний сезон. «Ротерхэм» занимает последнее 24-е место в таблице Чемпионшипа с 19-ю очками в активе после 32-х туров.

    Команда забила катастрофически мало (26 голов), при этом «Ротерхэм» является худшей в лиге по надежности в обороне, пропустив 60 мячей за 32 встречи.

    Последние матчи: «Ротерхэм» продолжает пробивать дно, теряя очки матч за матчем. В последнем туре команда проиграла «Уотфорду» (0:1), а матчем ранее уступила «Халлу» (1:2).

    За последние 5 матчей у «Ротерхэма» только одна ничья и 4 поражения. За этот период команда пропустила 9 голов при 2-х забитых.

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    • Не сыграют: Кохэл Брамалл, Даниэль Айяла, Андре Грин и Грант Холл (у всех травмы).

    Состояние команды: По большому счету, «Ротерхэм» уже потерял все шансы сохранить прописку в Чемпионшипе, ведь отставание от спасительной 21-й строчки составляет 14 очков.

    В последних 3-х очных встречах между «Ипсвичем» и «Ротерхэмом» команды по одному разу выиграли, проиграли и сыграли вничью. Смогут ли гости вновь преподнести сопернику сюрпризы? В гостях это будет сделать гораздо сложнее.

    Статистика для ставок

    • В последних 2-х очных встречах «Ипсвич» и «Ротерхэм» пробивали тотал 3.5 больше

    • В 4-х из 5-и последних матчах на своем поле «Ипсвич» и забивал, и пропускал

    • В 3-х из 4-х последних матчах «Ротерхэм» не забил ни одного гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.10, а победа гостей — в 12.50.

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    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.30 соответственно.

    Прогноз: В последних матчах обе команды пробивали тотал больше.

    Ставка: Тотал 3 больше за 1.98.

    Прогноз: «Ротерхэм» слишком плох в последних матчах. Можно предположить, что гости не смогут забить гол.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ротерхэма» 0.5 меньше за 1.69.

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    «Ипсвич» — «Ротерхэм»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Прогнозы на футбол. «Ипсвич» не оставит шансов аутсайдеру
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