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    Пиоли: «Милану» нужно сохранять предельную мотивацию в Серии А и Лиге Европы

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    Наставник «Милана» Стефано Пиоли после поражения от «Монцы» (2:4) в 25-м туре Серии А высказался о перспективах россонери в оставшихся играх сезона-2023/24.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Станет ли Лига Европы нашим приоритетом? Серия А все еще важна, мы должны сохранять предельную мотивацию в обоих турнирах. Серия без поражений в лиге закончилась, но нам есть за что бороться — мы еще не гарантировали себе третье место, однако и до второй позиции теперь недалеко.

    Мы должны постараться набрать как можно больше очков в оставшихся матчах», — цитирует Football Italia Пиоли.

    «Милан» идет на 3-м месте в таблице Серии А. Клуб набрал 52 очка. Лидирует в Серии А «Интер» (63).

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