Пиоли: «Милану» нужно сохранять предельную мотивацию в Серии А и Лиге Европы

Стефано Пиоли Фото: globallookpress.com
«Станет ли Лига Европы нашим приоритетом? Серия А все еще важна, мы должны сохранять предельную мотивацию в обоих турнирах. Серия без поражений в лиге закончилась, но нам есть за что бороться — мы еще не гарантировали себе третье место, однако и до второй позиции теперь недалеко.
Мы должны постараться набрать как можно больше очков в оставшихся матчах», — цитирует Football Italia Пиоли.
«Милан» идет на 3-м месте в таблице Серии А. Клуб набрал 52 очка. Лидирует в Серии А «Интер» (63).