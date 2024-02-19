Пиоли: «Милану» нужно сохранять предельную мотивацию в Серии А и Лиге Европы

Наставник «Милана»после поражения от «Монцы» (2:4) в 25-м туре Серии А высказался о перспективах россонери в оставшихся играх сезона-2023/24.

«Станет ли Лига Европы нашим приоритетом? Серия А все еще важна, мы должны сохранять предельную мотивацию в обоих турнирах. Серия без поражений в лиге закончилась, но нам есть за что бороться — мы еще не гарантировали себе третье место, однако и до второй позиции теперь недалеко.

Мы должны постараться набрать как можно больше очков в оставшихся матчах», — цитирует Football Italia Пиоли.

«Милан» идет на 3-м месте в таблице Серии А. Клуб набрал 52 очка. Лидирует в Серии А «Интер» (63).