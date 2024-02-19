Экс-игрок «Барселоны»: Хави ноет и жалуется на судей, футболистов и деньги

Бывший полузащитник «Барселоны» Эмманюэль Пети высказался о главном тренере «сине-гранатовых» Хави.

«А вы уверены, что Хави уйдет из "Барселоны" по окончании сезона? Уверены, что не раньше?

Да, он знает этот клуб. Он родной для этого клуба. Он добился большого успеха как игрок, и каждый болельщик "Барселоны" всегда будет любить его за то, что он сделал для клуба. Теперь, будучи тренером, он знает, насколько это сложно, особенно на скамейке запасных. Я знаю очень многих тренеров, которые испытывают трудности, несмотря на то, что они были успешны до этого.

У "Барселоны" много проблем на поле и за его пределами. Этот клуб политический. В этом клубе так сложно обрести спокойствие. Вы можете выиграть Лигу чемпионов, вы можете выиграть Ла Лигу, но в течение следующих шести месяцев все может измениться; погода может измениться очень быстро.

Хави ноет и жалуется на многие вещи последние месяцы — на судей, на деньги, на то, что некоторые игроки не подходят и не выкладываются на 100%. Он всегда пытался найти разные причины сложного сезона, который они переживают.

Он сказал, что его не ценят: это цена, которую приходится платить, когда ты управляешь большими клубами. Анчелотти прошел через то же самое в "ПСЖ". Есть так много великих тренеров с отличными достижениями, множеством титулов, но внезапно погода меняется. И все не так, как раньше. Это цена, которую приходится платить, если вы хотите управлять топ-клубами. Тут все просто», — цитирует Пети AS.

Напомним, что Хави объявил о своем уходе из «Барселоны» по окончанию нынешнего сезона.

После 25-и туров «сине-гранатовые» занимают 3-е место в таблице Примеры с 54 очками в активе.