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    Миятович выбрал «Нью-Йорк Сити» вместо «Зенита»

    Футбол Трансферы MLS Црвена Звезда
    Талантливый сербский нападающий Йован Миятович стал игроком клуба американской МЛС «Нью-Йорк Сити», заключив контракт на четыре года.

    Йован Миятович
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    Йован Миятович

    «В Сербии он широко известен как "Бекхэм", прозвище, которое он получил от тренера молодёжной сборной за стрижку и некоторые навыки. Однако болельщики "Нью-Йорк Сити" быстро поймут, что его стиль игры больше похож на стиль другой легенды "Манчестер Юнайтед" — Уэйна Руни», сообщает официальный сайт клуба.

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    • Стоимость трансфера составила € 10 млн плюс 15% от перепродажи. В этом сезоне Миятович сыграл за «Црвену Звезду» 26 матчей, забил 11 голов, отдал 2 результативные передачи.
    Напомним, ранее сообщалось, что 18-летний нападающий близок к переходу в петербургский «Зенит».

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