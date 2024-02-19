Миятович выбрал «Нью-Йорк Сити» вместо «Зенита»

Талантливый сербский нападающийстал игроком клуба американской МЛС, заключив контракт на четыре года.

«В Сербии он широко известен как "Бекхэм", прозвище, которое он получил от тренера молодёжной сборной за стрижку и некоторые навыки. Однако болельщики "Нью-Йорк Сити" быстро поймут, что его стиль игры больше похож на стиль другой легенды "Манчестер Юнайтед" — Уэйна Руни», сообщает официальный сайт клуба.

Стоимость трансфера составила € 10 млн плюс 15% от перепродажи. В этом сезоне Миятович сыграл за «Црвену Звезду» 26 матчей, забил 11 голов, отдал 2 результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что 18-летний нападающий близок к переходу в петербургский «Зенит».