В 23:00 19.02.2024 Эвертон и Кристал Пэлас сыграют матч в чемпионате Англии по футболу.

Эвертон — Кристал Пэлас

Последний матч между собой: Эвертон — Кристал Пэлас 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Кристал Пэлас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Эвертон»).

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