В 20:00 18.02.2024 Фрозиноне и Рома сыграют матч в Серии А.

Фрозиноне — Рома

Последний матч между собой: Рома — Фрозиноне 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фрозиноне» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.22 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Фрозиноне»).

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