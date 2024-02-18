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    «Волки» догрызут «Фрозиноне»

    «Фрозиноне» — «Рома». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Серия A, 18 февраля 2024 года

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    Пауло Дибала
    В рамках 25-го тура чемпионата Италии 18 февраля пройдет матч «Фрозиноне» — «Рома». Начало — 20:00 (мск). «Фрозиноне» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Февраля 2024 года
    Фрозиноне
  • Италия. Серия А
    •  Фрозиноне 20:00 Рома Рома
  • Рим
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    «Фрозиноне»

    Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне борется за выживание в Серии A. Ныне «Фрозиноне» находится на 14 месте таблицы.

    При этом оборона команды не выдерживает никакой критики. В 24 матчах «Фрозиноне» пропустил в свои ворота 49 мячей.

    Коэффициенты матча Фрозиноне — Рома

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    Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось взять очки. «Фрозиноне» был разгромлен «Фиорентиной» (1:5).

    Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Фрозиноне» набрала всего 1 балл. Один пункт был взят в матче с «Вероной» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 7 мячей. Причем в свои ворота «Фрозиноне» пропустил 15 раз.

    Не сыграют: Энтони Ойоно, Марвин Куни, Рикардо Маркицца — травмированы. Симоне Романьоли — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Фрозиноне» на 4 очка опережает опасную зону. Причем выиграть удалось только в 6 поединках.

    Поединки против римлян для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Фрозиноне» проиграл все 5.

    Стоит отметить, что «Фрозиноне» еще ни разу не отбирал очки у «Ромы». Да и в этом матче шансов поправить статистику маловато.

    «Рома»

    Турнирное положение: «Рома» в нынешнем сезоне сражается за попадание в топ-4. Сейчас команда находится на 6 месте в турнирной таблице.

    Команда забила 42 мяча, пропустив в свои ворота 30.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «волков» всего 3 виктории при 1 поражении.

    Не сыграют: Тэмми Абрахам — травмирован.

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  • 15/02/2024

    • Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Рома» выглядит весьма прилично. Да и вообще, потенциал у команды Даниэле Де Росси огромный.

    Отставание от 4 места составляет четыре зачетных пункта. Да и отсутствие давно травмированного Абрахама никак не сказывается.

    Такие мастера, как Ромелу Лукаку и Пауло Дибала по-прежнему тянут команду на себе. Да и носить рояль есть кому.

    Римляне должны успеть восстановиться после битвы в Лиге Европы. Команда Де Росси расписала мировую с «Фейеноордом» (1:1).

    Статистика для ставок

    • «Фрозиноне» не выигрывает уже 3 матча к ряду

    • «Рома» еще ни разу не теряла очки в матчах с «Фрозиноне»

    • «Фрозиноне» пропускает чаще всех в лиге — 49 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 3.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.79 и 2.19.

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    Прогноз: Гости явно намерены приблизиться к группе лидеров, к тому же имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    «Роме» явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать от команды повышенной атакующей активности.

    Ставка: Победа «Ромы» во 2 тайме за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды на двоих настреляют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.19

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    «Фрозиноне» — «Рома»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на футбол. «Волки» догрызут «Фрозиноне»
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