«Фрозиноне»
Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне борется за выживание в Серии A. Ныне «Фрозиноне» находится на 14 месте таблицы.
При этом оборона команды не выдерживает никакой критики. В 24 матчах «Фрозиноне» пропустил в свои ворота 49 мячей.
Коэффициенты матча Фрозиноне — Рома
Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось взять очки. «Фрозиноне» был разгромлен «Фиорентиной» (1:5).
Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Фрозиноне» набрала всего 1 балл. Один пункт был взят в матче с «Вероной» (1:1).
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 7 мячей. Причем в свои ворота «Фрозиноне» пропустил 15 раз.
Не сыграют: Энтони Ойоно, Марвин Куни, Рикардо Маркицца — травмированы. Симоне Романьоли — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Фрозиноне» на 4 очка опережает опасную зону. Причем выиграть удалось только в 6 поединках.
Поединки против римлян для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Фрозиноне» проиграл все 5.
Стоит отметить, что «Фрозиноне» еще ни разу не отбирал очки у «Ромы». Да и в этом матче шансов поправить статистику маловато.
«Рома»
Турнирное положение: «Рома» в нынешнем сезоне сражается за попадание в топ-4. Сейчас команда находится на 6 месте в турнирной таблице.
Команда забила 42 мяча, пропустив в свои ворота 30.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «волков» всего 3 виктории при 1 поражении.
Не сыграют: Тэмми Абрахам — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Рома» выглядит весьма прилично. Да и вообще, потенциал у команды Даниэле Де Росси огромный.
Отставание от 4 места составляет четыре зачетных пункта. Да и отсутствие давно травмированного Абрахама никак не сказывается.
Такие мастера, как Ромелу Лукаку и Пауло Дибала по-прежнему тянут команду на себе. Да и носить рояль есть кому.
Римляне должны успеть восстановиться после битвы в Лиге Европы. Команда Де Росси расписала мировую с «Фейеноордом» (1:1).
Статистика для ставок
- «Фрозиноне» не выигрывает уже 3 матча к ряду
- «Рома» еще ни разу не теряла очки в матчах с «Фрозиноне»
- «Фрозиноне» пропускает чаще всех в лиге — 49 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 3.94.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.79 и 2.19.
Прогноз: Гости явно намерены приблизиться к группе лидеров, к тому же имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей.
«Роме» явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать от команды повышенной атакующей активности.
Ставка: Победа «Ромы» во 2 тайме за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды на двоих настреляют менее 2 мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.19